Zbog problema sa kilogramima pevač Sloba Vasić odlučio je da ode na operaciju želuca i ugradi balon, kako bi smršao i smanjio kilažu. Međutim, njemu operacija i ugradnja balona nije pomogla, zbog čega se pokajao. O svemu Sloba Vasić je rešio da priča za Kurir televiziju i emisiju Puls Srbije.

foto: Kurir televizija

- Tačno je to što se piše u medijima. Moram da kažem da mi ljudi često postavljaju to pitanje. Nisam skraćivao želudac, ja sam ugrađivao balon. To je velika razlika iz razloga što, ako se dobro sećam kako mi re rekao doktor, tu se uklanja dve trečine želuca, i ond aje to ozbiljnjije. Ovo što sam ja uradio je balon koji zatvori jedan deo želuca, gde ostane neki mali prostorgore u kojem bi trebalo da se smešta hrana - rekao je Sloba Vasić te dodao:

- Kod mene je problem što je moj želudac elastičan. Ta operacija nije za mene. Taj zahtev nije za mene. Nažalost ja dam to uradio, ali svaki organizam je drugačiji. To je razlog što nisam zadovoljan. Da napomenem da nisam rekao da nisam zadovoljan doktorom i klinikom, već je problem organizam koji to sve nije prihvatio kako treba - rekao je Solba Vasić za Puls Srbije i Kurir televiziju.

01:33 OPERISAO ŽELUDAC U ŽELJI DA SMRŠA PA SE ŽESTOKO POKAJAO Sloba Vasić opisao zdravstveni problem TA OPERACIJA NIJE BILA ZA MENE

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 SLOBA VASIĆ O ULOZI TATE: Ćerka mi je promenila pogled na život! Progovorio i o finansijskoj krizi na estradi