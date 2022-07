BOBAN RAJOVIĆ PLANIRA PADOBRANOM DA SE SPUSTI NA BINU! Pevača prijatelji ubeđuju da odustane, ali on TERA po svom!

Verovali ili ne, Boban Rajović planira padobranom da se spusti na binu najveće diskoteke na Balkanu, gde ima i zakazan koncert.

foto: Nemanja Nikolić

Kako saznajemo od nekolicine meštana Budve koji su uključeni u priču, Rajović već danima sa saradnicima radi na tome da ovu ideju sprovedu u delo.

- Već desetak dana se radi na tome, dosta ljudi je uključeno jer je to sve, samo ne lako. U krajnjem slučaju, ni bezbedno, ako se ne odradi sve kako treba. Ne znamo još šta će na kraju biti, da li ćemo uspeti, ali on je baš zagrizao za tu ideju - priča naš sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram

- Diskoteka je na ne baš pristupačnom mestu za takav podvig, veliki je rizik, čega je i on svestan, ali preterano ne mari. On je čovek poznat kao neko ko voli takve stvari, prilično je neustrašiv, čini mi se da su male šanse da ga odgovorimo. Ostaje samo da fizički to sve bude izvodljivo, za sada ništa nije sigurno - objašnjava čovek.

foto: MILOŠ ĆETKOVIĆ

Ovim povodom pokušali smo i od Rajovića da dobijemo komentar, ali je do momenta objavljivanja ovog teksta ostao nedostupan na poznate brojeve telefona.

foto: ATA Images

