NE STIDIM SE NIČEGA! Mensura napali u emisiji zbog Milice, ona se ZACENILA zbog nepravde koje je doživela, OVO joj je najteže palo

U toku emisije "Narod pita", Mensur Ajdarpašić dobio je brojne kritike na svoj račun od strane gledateljke, Milica Veselinović je pridobila simpatije.

- Pozdravila bih Milicu, mnogo si lepa, pametna, majka ti je jako dobra, treba da budeš ponosna, imam pitanje za Mensura. Da li se satidiš samog sebe - pitala je gledateljka.

- Ja sam veliki gospodin. Samo se stidim stvari koje nisam uvideo na vreme, izvinio bih se svojim prijateljima i dragim ljudima zbog toga - rekao je Mensur.

- Imao si bored sebe boginju, kako možeš njoj da zameraš neke stvari a ne vidiš šta se priča o tebi - pitala je gledateljka.

foto: Pritnscreen

- Ja sam rekao samo ono što se več pričalo za nju - rekao je Mensur.

- Moram reći da on aludira na moju majku kioja je rekla da moje vršnjakinje rade razne stvari, ne ja. Ona nije mene stavila u taj koš, svašta se provlačilo za devojke od 13, 14 godina - kazala je Milica.

- Voleo bih da sam samo pogrešnp protumačio ali mislim da nisam. Neke stvari nisam ja znao, već ih čuo. Ne sudim nikom prvi - rekao je Mensur.

foto: Pritnscreen

- Ko je za njega kriv jer se tako ponaša prema ženama - upitala je gledateljka.

- Volim žene ljubav je nešto što me čini srećnim. Meni je ljubav nešto što me pokreće - kazao je Mensur.

- Videli smo kako iskazuješ ljubav, pogledaj Milicu kako izgleda, a kako izgledaš ti - rekla je gledateljka.

- Argumenti vam nisu dovoljni, nemam šta da kažem - dodao je Mensur.

- Ti si nasilnik, nemam ništa da kažem za tebe. Moraš da pročitaš još mnogo knjiga da bi pričao sa mnom - rekla je gledateljka.

- Da li provodiš kvaliutetno vreme sa majkom nakomn rijalitija, vidiš li koliko dobru majku imaš pored sebe - upitala je gledateljka.

foto: Pritnscreen

- Ona je brinula o Mensuru i meni dok su bile važne proslave, podržavala je moj izbor. Onda se pročula vest da je neki čovek meni spremao rođendan. Meni je žao što se Mensur odvojio od mene zbog brojnih laži koje su ukućai pričali. Mi smo imali brojne svađe zbog kojih me je sramota. Nekada sam ga napadfala jer sam bila u nestašici cigara. Katastrofalne stvari su se pričale napolju. Želim samo da kažem da se moja majka nikada nikada nije oglašavala prčajući ružno o Mensuru. Važno mi je da kažem za sve one koji su me nazivali romkinjom, da kažem da ja to nisam, jer su i to provlačili tokom mog učešća - kazala je Milica.

Kurir.rs