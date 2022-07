SAD VEĆ KOPIRAŠ DALILU! Ermina Pašović promenila lični opis OPERACIJAMA, a novi VIDEO izazvao haos, ljudi ne prestaju da PODBADAJU

Bivša rijaliti učesnica Ermina Pašović promenila je lični opis plastičnim operacijama o kojima je javno govorila.

Pored brojnih pohvala koje dobija na račun novog izgleda, bilo je i onih koji nikako ne mogu da poveruju da je to ona i smatraju da je preterala.

"Postala si starleta", "Fura se na Dalilu", "Ermina, znamo kakva si bila", "Dovela si telo do savršenstva", "Užas, jesi li promenila i ličnu kartu", "Druga žena", "Predivno izgledaš", samo su neki od komentara.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ermina je odradila niz plastičnih operacija. Pašovićeva je odradila podizanje kapaka, nos, usne, pa onda i silikone.

"Nakon što sam uradila nos, tako sam dobro prošla bez bolova, donela sam odluku da uradim grudi, jer su mi visile posle trudnoće, bile su mi do kolena bukvalno. Posavetovala sam se sa doktorom, on je meni rekao da treba da se uradi podizanje grudi i doda silikon. On je znao da nisam htela da mi bude ništa vulgarno. Rekla sam mu da radi šta hoće, ali nisam htela da izgledam kao iz p*rno filma. Sve je trajalo oko dva sata i moram da priznam da je bolelo", pričala je svojevremeno.

foto: Printscreen/Instagram

