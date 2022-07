PECA VIJAGRA DVA SATA UBEĐIVAO TAKIJA DA VOLI MAJU! Subotićkin muž tražio Marinkovićkin PASOŠ da je vodi na EGZOTIČNO PUTOVANJE

Tema broj jedan u domaćim medijima danima je svakako skandalozna veza Maje Marinković i Petra Raspopovića, zvanog Peca Vijagra, kojeg je starleta preotela najboljoj drugarici Aleksandri Subotić. Ipak, kako prolazi vreme, strasti se polako stišavaju, pa je konačno i Majin otac, a Pecin drug Radomir Marinković Taki prihvatio ćerkinu novu ljubav.

Nakon što je razgovarao sa ćerkom, njega je pozvao i Raspopović i, kako saznajemo, ubedio ga da Maju zaista voli i da mu ona nije prolazna avantura. Tom prilikom on je tražio od Takija da pošalje u Crnu Goru Marinkovićkin pasoš, jer želi da je odvede na neku egzotičnu destinaciju. Naime, kada su u javnost izašle fotografije na kojima se Maja i Peca ljube u bazenu, njih dvoje su pobegli na primorje kako bi se sklonili od svega, a zvezda "Zadruge" je granicu prešla s ličnom kartom. Da bi nastavila putovanje, putne isprave su joj neophodne, a jedino joj ih Taki može poslati.

- Maja nije smela da ode kod Takija u kuću, ni da mu se javi na telefon kada su osvanule njene i Pecine slike. Brže-bolje je spakovala to malo stvari što je imala, tražila je i od drugarice da joj pozajmi neke osnovne odevne komade i tako otišla u Crnu Goru. Maja je prešla granicu s ličnom kartom, nije ponela pasoš, on je ostao kod Takija u stanu, i zbog toga Petar nije imao izbora, već je morao otvoreno o svemu da porazgovara sa ocem svoje nove devojke - kaže naš izvor i nastavlja:

- Petar je nazvao Takija, pričali su duže od dva sata, rekao mu je da se on i Maja vole, da su u vezi više meseci, ali i da njegov i Aleksandrin brak nije funkcionisao duži vremenski period. On je Takiju rekao: "Razumem ja tebe skroz, mi smo tolike godine bili prijatelji, šta misliš da me nije bilo sramota da te gledam u oči? Pa jeste, veruj mi da jeste, ali to je ljubav! Volim Maju, nama dvoma je lepo zajedno. Nije Maja kriva što sam ja prevario Aleksandru."

I tako je on pričao, a Taki s knedlom u grlu samo pažljivo slušao i rekao poneko "da". Onda je Peca njemu objašnjavao da on i Aleksandra nisu bili intimni nekoliko meseci, ali i da ima velike planove s Majom - ispričao je naš sagovornik i objasnio zbog čega je Raspopović tražio Marinkoviću da pošalje ćerkin pasoš.

- Peca je rekao Takiju da će on čuvati Maju i da će biti dobar prema njoj. Onda mu je rekao da su njih dvoje odlučili da odu na neku dalju destinaciju. Hoće da budu sami, daleko od medija, ali i i ljudi koji su upućeni u celu aferu. Šta će, Taki je pristao i poslao isti dan Maji pasoš u Crnu Goru. Taki mi je rekao da mu se Petar požalio na ovoliku medijsku pažnju. On nije navikao da se ovoliko piše o njemu, posebno ne na ovaj način. Plaši se da ovo sve može da mu ugrozi i posao, ipak je on ozbiljan investitor, plaši se da će mu ljudi manje verovati posle ovih naslova i da će teže sklapati poslove - završava izvor.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Takija, ali se on nije javljao, najverovatnije jer je poručio da ne želi da komentariše ovu temu, već da svi zovu Maju, jer ona treba o tome da priča, ali ni ona nije odgovarala na naše pozive.

Kurir.rs/ Ana Denda

