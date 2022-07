GURNUO SAM RUKU U DŽEP I VIDEO NA NEMAM NI DINARA! Đaniju se u najgorem trenutku desio BLAM, a evo zbog čega je RAD za njega SPAS!

Popularni folker Radiša Trajković Đani kaže da je bolje za njega kada svakodnevno ima tezge, jer slobodno vreme provede sa društvom, te uvek završi sa pivom u ruci.

Đani je nedavno je povredio ruku i nosi longetu, ali ga ni to ne sprečava da nastupa svako veče. Kako kaže, bolje se oseća kada radi, jer kada je slobodan, po ceo dan pije sa društvom.

foto: Printscreen Instagram

- Trčao sam u papučama i okliznuo sam se i pao, polomio sam kost, nosim longetu. I dalje moram da mirujem, a ja svako veče nastupam. Desilo mi se prvog dana kada sam došao na odmor, dok su svi uživali, ja ne. Treba da ležim, ali moram da radim, tačnije da ispoštujem ljude sa kojima sam se dogovorio. Ne pruža Slađa prvu pomoć, sve sam radim - započeo je Đani, te je dodao:

- Punim 50. godina 23. jula, ali pošto je dosta prijatelja na odmoru, proslavićemo u avgustu. Želim sebi još 20 godina dobrog života. Funkcionišem tako da radim svaki dan, odspavam dobro, pojedem čorbicu, odspavam još malo pred nastup, a kada ne radim, po ceo dan se pije sa društvom, bolje je po mene kada radim.

foto: Sonja Spasić

Folker se dotakao svadbe sina i najveselije Seke Aleksić.

- Svi koji su bili su moje prave kolege, Seka i ja se znamo i kada nismo bili zvezde. Žena je veseljak, opustila se, rekao sam joj da ću biti još luđi kada ona bude ženila sinove. Bilo je super, veselo, hvala Bogu da je Slađa prekinula u tri, jer je bilo 600 ljudi i niko nije hteo da ide kući, samo sam rekao: 'Razumem šefe' - rekao je Đani kroz smeh i dodao da je ostao bez para.

- Zavisi koliko dajem za bakšiš, kada me pogodi pesma... Ne znam ni sam koliko sam para dao na muziku, gurnuo sam ruku u džep u jednom trenutku i video da nemam ni dinara, pa sam tražio prijatelju, da se ne obrukam - istakao je pevač, koji ne planira da snimi film o svom životu:

- Nisam u tom fazonu, o pokojnom Šabanu treba da se snimi film, to su ozbiljni pevači i hitovi. Možemo da snimimo cirkus. Sada je sve dostupno, ranije kada vidiš pevača na ulici to je bio pojam, sada preko društvenih mreža možeš doći do svakoga.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:11 Đani ščepao Slađu nasred plaže