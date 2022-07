ŽIVEĆU KOD ŽENE, STVARAM BIZNIS, BIĆU I VODITELJ! Miki otkrio šta radi posle rijalitija, ovako je reagovao na pitanje o 100.000 €

Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić je Šimanovce napustio zadovoljan što se nije obrukao, a najponosnija je supruga Angelina koja ne smatra da ga je promenila, već da Miki reaguje u skladu sa ponašanjem okoline.

Miki uskoro planira da pokrene privatan biznis, kao i emisiju sa zadrugarom Stefanom Karićem. Pored tih vesti, rijaliti zvezda otkriva da planira selidbu u tazbinu, kojoj se protivio čitavog života.

foto: Nenad Kostić

- Nisam verovao da ću izdržati ceo rijaliti. Sazreo sam. Niko me nije dirao, provocirao, nisam pravio probleme i ulazio u odnose koji bi mogli da mi prave probleme, niti sam imao potrebu. Imao sam za šta da se borim i bilo bi neozbiljno od mene jer imam 45 godina, roditelj sam, da živim taj neki život da me briga za sve. Nije ni novac u pitanju, nego je vreme bilo da se uozbiljim. Otac je rekao Angelini: "Svaka čast snajka, promenila si ga", a ona mu kaže: "Čika Mirko, nisam ga promenila, on je uvek isti, kada su ljudi normalni, Miki je normalan, a kada su nenormalni, i on je" - započeo je Miki, te se dotakao planova za predstojeći period.

- Plan mi je da živim normalno sa ženom, stalno sam "Zadruzi" govorio da je najgora stvar preći kod žene, a najverovatnije ću živeti kod nje, i tako, pošto je ovde tatina kuća, tu on živi. Pričao sam: "Bolje ući keri u d*pe, nego ženi u kuću". Nije ni meni lako. Imam planove što se tiče proizvodnje neke organske hrane, svašta mi prolazi kroz glavu, ali šta god sam pričao unapred, nije se desilo i neću da otkrivam detalje. Karić i ja treba da krenemo sa snimanjem putopisa u Srbiji, ali otom potom. Ne žurim nigde, zadovoljan sam što sam izdržao i vratio se. Najbitnije je da se nisam obrukao - istakao je pčelar iz Kupinova i dodao:

- Ovo mi je bio 10. ili 11. rijaliti, brzo se vratim normalnom životu. Živim kao što sam živeo pre 10 meseci, provodim vreme sa porodicom, nešto se radi kod kuće, kafica sa drugarima... Retko ko me pita o rijalitiju, prvih nekoliko dana ih zanima, kažu svaka čast kako si izdržao, kakvi su to ludaci. Povučeno živim, ne izlazim po klubovima, nit se družim sa poznatim svetom i ljudima iz rijalitija.

foto: Nenad Kostić

Miki i njegova supruga nisu krili emocije na finalnoj večeri u Šimanovcima, a ćerkica Dunja mu je skočila u zagrljaj čim je ustala narednog dana.

- Dete je spavalo kada smo došli u pet ujutru, kada se probudila, počela je da me grli. Dirljivo je bilo i lepo, dugo se nismo videli, sada se ne odvajamo. Videćemo za drugo dete, mlad sam, razmislićemo za koju godinu. To se ne planira, ako se desi, zašto da ne - rekao je Miki, za kojeg se spekulisalo da je rijaliti napustio sa 100.000 evra.

- Ne znam odakle ljudima da sam zaradio toliki novac, to uopšte nije tačno. Možda nisam ništa zaradio, ko zna koliko imam kazni, kršio sam neka pravila. Nadam se da sam dobro prošao - jasan je bio Miki, koji se na pitanje šta bi promenio u prošlosti jako zamislio.

- Mnogo stvari, pogotovo sa javne scene gde sam sebi dopustio mnogo toga, kao u "Zadruzi 2" gde sam od simpatičnog i omiljenog lika, postao najomraženiji, naravno svojom zaslugom. Nije trebalo sebi to da dopustim - zaključio je Miki.

Tokom ove sezone Mikiju se na koži pojavila psorijaza, a ima i drugih zdravstvenih problema, zbog kojih je morao da povede računa o ishrani.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Vratilo se, ali ne treba da vodim računa o hrani zbog toga, nego zbog želudca. Ne gojim se, skinuo sam nekih 16 kilograma, jedem sve i ono što ne bi trebalo. Kada malo sve prođe, vratiću se na zdravu ishranu jer prija mom organizmu. Čovek mora da bude miran i da ne bude pod stresom. Moraš imati sređen život da bi se tome posvetio, još malo da skockamo neke stvari - objasnio je Đuričić.

Miki je oduvek bio bez dlake na jeziku, te je i sada dao iskreni sud o pobedniku iz Veternika, Dejanu Dragojeviću.

- Dejan je zanimljiv, nesvakidašnji, a o njemu kao čoveku nemam neko mišljenje i on to zna. Ne poznajem ga, ali po ponašanju u "Zadruzi", gde je krao, otimao, gurao se u prodavnici, alav je, takve ljude ne cenim, volim nesebične ljude. Pisali su mi njegovi fanovi, pretili, ja reko' čekam vas. Zezam se, neka je živ i zdrav, zaslužio je da pobedi jer je doživeo javno poniženje - jasan je Miki.

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

Kurir.rs/K.Đ/Blic