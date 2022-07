VIDIĆ NIKAD BRUTALNIJI: CECA JE CRNA UDOVICA! Na Kurir TV otkrio njene MRAČNE STRANE: Bila je devojka Šiptara, OBOŽAVA KRIMINAL

Saša Vidić, modni kreator, bez dlake na jeziku govorio je na Kurir televiziji o pevačici Svetlani Ceci Ražnatović.

On je otkrio da njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana nikada nije upoznao, iako je bio u kontaktu sa raznim kriminalcima.

- Cecu sam upoznao u dva navrata. Prvi put pred njen spot "Neodoljiv neumoljiv" i bilo bi dobro da je tako i ostalo. Drugi put sam je upoznao pred njen veliki koncert na Ušću. Njenog supuruga nikada nisam upoznao iako sam poznavao mnoge kriminalce. Nisam imao neki upliv u to. Imponovalo joj je što je Arkan obratio pažnju na nju. Nije je on šišao, nije imalo potrebe, ali je lepo romansirati svoj život, koji nije baš za romansiranje - istakao je Saša Vidić.

Modni kreator dodao je da je Ceca krila ljude iz Zemunskog klana i da je sada došao kraj krimi-džimi fazonu.

- Videlo se kako si ti ipak krila te ljude i ta vlast koja je tada bila ti je dozvolila. Ti si bila devojka tog Šiptara, tako se bar pričalo, neću da ulazim u to, ali prošlo je vreme tog krimi-džimi vazona. Volela je vlast, sećam se kada je za Borisa Tadića rekla da je macan - otrkiva Vidić.

Na pitanje da li je istina da je Arkan Ceci obrijao glavu, Vidić je rekao da misli da nije.

- Nije ona bila obrijana, bila je kratko ošišana, a to je bio i trend tih godina. To je sada sve kako je ona princeza, a on princ. On je crni princ, a ti si crna udovica. Mislim da Arkan nije bio toliko pronacionalistički nastrojen. Ona kao žena i te kako je znala o Arkanovim zločinima i ništa nije uradila po tom pitanju - kaže Vidić.

On je otkrio još jednu njenu mračnu stranu.

- Ima mnogo ružnih momenata, pokušala je sa Arkanom zauvek da zbriše Draganu Mirković, ima urođenu mržnju prema drugim pevačicama - kaže Vidić.

Modni kreator istakao je da Ceca nakon smrti Arkana nije mogla da se druži sa akademicima, već sa kriminalcima.

- Voli taj kriminal, želi da bude mračna princeza. I taj femili odnos, svi smo zajedno, svi u istoj kući. Ima napuljski sindrom. Mislim da Ceca više ne vodi Arkanove poslove. Koliko znam kupio joj je fudbalski klub i nekoliko lokala u Knezu. Imala je mnogo para, kupila je kuću da joj država ne bi sve uzela. Narod je jako nepismen, zato je voli - kaže Vidić.

