PECA KUPUJE STAN U BEOGRADU MAJI MARINKOVIĆ! Dok Subotićka lije suze, on hoće da se SKUĆI sa ljubavnicom, planiraju i BEBU!

Starleta Maja Marinković našla se u centru skandala nakon što je otkriveno da je u vezi sa mužem svoje najbolje drugarice Aleksandre Subotić.

Nakon izjava o "pravoj ljubavi" koje su dali i Marinkovićeva i Raspopović, mediji otkrivaju da navodno planiraju zajednički život, a potom i brak i decu.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogi su kritikovali Pecu na početku ovog skandala kako se nije poneo kao muškarac, kako je ćutao i puštao da bukti rat između Maje i Aleksandre, ali on je stariji čovek koji je bio svestan šta će se desiti i unapred je odlučio kako će rešiti situaciju. Maja i on su se zaljubili i to nije tajna. Njihova veza traje mesecima i nije mu baš prijatno zbog načina na koji se sve saznalo, ali šta je tu je - rekao je neimenovani izvor i dodao da je spreman da se revanšira Aleksandri.

foto: Pink.rs, Printscreen/Instagram

- Peca je već naglasio da će Aleksandri, njenoj ćerki Magdaleni i njegovom sinu Jovanu ostaviti stan u Novom Sadu i na taj način ih obezbediti. Finansijski će joj pomagati oko odgajanja dece, ali ponovni zajednički život nije opcija. Predrag sada gleda stanove u Beogradu. Želi da za sebe i Maju kupi nekretninu u prestonici kako bi što pre počeli da žive zajedno. Siguran je da je ona ljubav njegovog života i želi da mu i ona rodi dete, a brak je takođe opcija koja će se desiti pre ili kasnije - prenosi "Rijaliti plus".

Za to vreme, dok ljubavnici planiraju budućnost, Aleksandra je sa decom u Crnoj Gori odakle pozira u provokativnim pozama i i objavljuje fotke na društvenim mrežama. U opisu ostavlja ljubavne stihove, pa u mnogi pomislili da su upućene Peci.

foto: Printscreen/Instagram

