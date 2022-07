POTRESNO! SLOBINI ŠOK DETALJI IZ DETINJSTVA: Pevač otvorio dušu i priznao koliko je godina imao kad je video MORE prvi put!

Pevač Slobodan Sloba Radanović ovo leto provodi radno na crnogorskom primorju gde ima nekoliko zakazanih nastupa, a baza mu je Budva.

On je kroz suze ispričao da je sa 14 godina prvi put bio na moru.

Naime, Sloba je poznat po skromnosti i prizemnosti, pa se nije libio da ispred naše kamere ispriča kakvo mu je letovanje bilo u detinjstvu, te da ga nije sramota što je tada bio paradajz-turista.

- Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo - priča Sloba za portal Republika s knedlom u grlu i kaže da mu ni tada, a ni sada nije bilo bitno šta jede i koliko to košta:

- Zar je bitno šta jedeš i gde obitavaš? Bitno je da svi dođemo na ovu plažu i da se okupamo i uživamo u suncu. To su stvarno budalaštine i komentare kad čujem: "Paradajz-turisti"! Pa šta jedeš kod kuće, paradajz ne jedeš? Ljudi ponesu šta imaju, snalaze se, bitno im je da dovedu decu da vide more. Ja sam sa 14 godina video more prvi put u životu i tada sam se oduševio. Danas je isto teško vreme.

Svako ko je uspeo danas da dovede decu na more on je superroditelj. Svaka im čast na koji god način da su uspeli da dođu i prožive tih deset dana ovde pored svega što se dešava - rekao je Sloba.

Nedavno je na Instagram nalogu Zlatana Ibrahimovića osvanuo snimak s treninga na kojem trenira uz pesmu Slobe Radanovića. Pevač ne krije oduševljenje jer je kao mali mnogo voleo baš ovog fudbalera.

- Vrlo mi imponuje. Zlatan je moj omiljeni igrač. Kao mali sam bio zaluđen za fudbal. Još kao klinac, kad se Zlatan pojavio, mnogo sam ga voleo. Pogotovo što je s ovih prostora i što je van tih nekih igračkih kvaliteta. On je jedna velika ljudina, pravi humanitarac, dosta ljudima pomaže. Šta ti mogu reći, osim da mi imponuje što me je objavio - priča Radanović.

