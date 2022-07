HIT VIDEO IZ VILE NA DEDINJU! ANASTASIJA UHVATILA CECU KAKO TRAŽI ČOKOLADU: Snimila je u skroz opuštenom izdanju, sita se ISMEJALA

Pevačica Anastasija Ražnatović snimila je svoju poznatu majku u domu na Dedinju u potpuno prirodnom izdanju.

Anastasija je gledala majku kako traži nešto u kuhinji, a za to vreme ju je i snimila i postavila video na Instagram.

foto: Printscreen/Instagram

"Šta to njupaš tamo?", pitala je Anastasija, a Ceca odgovorila:

"Tražim čokoladu."

Kada je starija Ražnatovićka videla da je ćerka snima, odmah je uzviknula: "Jao!"

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ceca je nedavno otkrila da su joj Amerikanci ponudili da o njoj snime film i seriju, ali ih je odbila. Ali ako ikad "padne dogovor", Ceca je već izabrala glavnu glumicu:

- Ako se nekad snimi film o meni, volela bih da me glumi Anastasija, jer me ona najbolje poznaje. To zapravo ne može da bude samo film, već bi morala da bude ozbiljna serija - o mojim počecima, o upoznavanju sa Željkom, pa posle šta se sve dešavalo... Ma bila bi to serija u više sezona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

