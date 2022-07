VASPITAVAM SINOVE DA IZVUKU POUKU IZ NEPRIJATNIH FAZA U ŽIVOTU: Emina Jahović o teškim trenucima, naslednicima i Mustafi!

Pevačica Emina Jahović uprkos teškim momentima, ponosno je prebrodila sve nedaće.

Sada je napokon na putu unutrašnjeg mira koji je dugo priželjkivala.

foto: ATA Images

- Ovo je moja zrela faza, iskrena. Faza vraćanja sebi, dubokog analiziranja svih odnosa. Porodičnih i prijateljskih. Naučila sam puno, svakog dana težim ka tome da budem bolji čovek, da služim ljudima, da pomažem ali isključivo i samo onima koje intuitivno i srcem osećam, a srce me nikad nije prevarilo. Ojačala sam kroz oluje koje su u nekim trenucima mogle da me sruše, mada tako nikada spolja nije izgledalo i ponosna sam na sebe - ispričala je za Story.

Nedavno su u medijima osvanule i novosti o životu Mustafe koje nisu zaobišle ni njihove sinove.

foto: Nemanja Nikolić, screenshot

- Nije lako biti dete razvedenih roditelja, to je sudbina mojih sinova, ali ja ih vaspitavam tako da izvuku pouku iz neprijatnih faza u životu. Na kraju, ma koliko to surovo bilo, to će ih ojačati - smatra Emina.

Iako bi volela, nije u mogućnosti da ih zaštiti od svega što se plasira u medijima.

- Nažalost ne mogu da ih zaštitim. Veliki su, čitaju naslove i prate društvene mreže. Svima nam samo ostaje da znamo u suštini ko smo, da znaju oni ko sam ja. Sve ostalo je nebitno - kaže pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Story

