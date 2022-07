SVI DETALJI LETOVANJA SONJE I LUKASA: Spavaju u posebnom apartmanu, nemaju S*KS, a evo oko čega se najviše SVAĐAJU!

Aca Lukas letuje sa bivšom suprugom Sonjom od koje se rayveo pre pet godina. Pevač i kreatorka odlučili su da odmor provedu zajedno u Turskoj.

Aca priča za Informer da je pristao da letuje sa bivšom samo zbog njihove ćerke Viktorije i da njih dvoje ne spavaju u istom krevetu!

foto: Printscreen/Premijera

- Sonja i ja idemo na more na pet-šest dana zbog našeg deteta. I prethodnih godina smo zajedno letovali. Ali ja spavam u jednom, a njih dve u drugom apartmanu. Sonja i ja nemamo se*s! Ponekad pomislim kako bi bilo lepo da opet budemo zajedno, pomisli i ona, ali nikada ne dođe do toga... - priča Lukas i dodaje da do intimnog čina ne dođe jer se stalno svađaju:

- Za tih nekoliko dana Sonja i ja se sto puta posvađamo! Nezgodni smo kada se dotaknemo prošlosti. Ona mi iznova prebacuje neke stvari, ali se trudim da je ne slušam. U početku mi je bilo čudno što zajedno idemo na odmor, ali sada mi je to u redu.

Iako je navikao da letuje sa Sonjom, ljudi iz njegovog okruženja ne mogu da veruju da njih dvoje tako funkcionišu. Pevač kaže da ga baš briga šta ljudi pričaju o njima.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Ne želim nikome ništa da objašnjavam. Neka svako tumači na svoj način. Sa Sonjom sam u super odnosima, ali na zajednička putovanja ne idem zbog nje, već zbog naše ćerke. Viktoriju volim najviše na svetu i sve ću učiniti za nju. Puno mi je srce kada vidim koliko je srećna i vesela kada smo zajedno.

Koliko voli svoje dete govori i činjenica da je ona češće kod njega nego kod Sonje, koja je inače dobila starateljstvo nad njihovom ćerkom:

- Nisam se borio za starateljstvo, jer smatram da dete treba da živi sa majkom. Ali moja ljubav prema Viktoriji je tolika da ona može da bira kod koga će, a više vremena provodi kod mene nego kod majke. Sa mnom je radnim danima, a kod Sonje ode za vikend. Mnogo je inteligentna. Kada vidi da Sonja i ja nismo u dobrim odnosima ili da njenoj majci nešto nije po volji, ne dozvoljava mi da ulazim kod njih u kuću. Kada je dovozim kod majke, kaže mi: "Nemoj, tata, da ulaziš, idem sama." To radi samo da se nas dvoje ne bismo sreli i da ne bi ispao haos.

foto: Kurir televizija

