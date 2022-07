BARBARA BOBAK ZGROŽENA ZBOG NJIH: To je nešto najjadnije što sam ikad videla i nemam reči koliko je to ODVRATNO!

Pevačica Barbara Bobak nije štedela svoje kolege sa estrade za koje tvrdi da su mahom cicije.

Pevačica je uvek ostavljajla utisak vesele i komunkativne osobe koja uživa u dobrom provodu te ne čudi što neretko među poslednjima ostane u kafani, a kada je u pitanju muzika ne libi se da i poslednji dinar ostavi za dobru pesmu.

- Koliko god para imala u džepu ja ću sve pare da dam na muziku, do te mere da mi neće ostati za račun da platim tako da sam ja odlučila da ne idem više nigde - rekla je pevačica pa priznala da ju je jedan kolega nedavno razočarao.

- Prevrćem flm u glavi od sinoć i setim se jedne situacije što mi se desila u izlasku pre par meseci. Bila sam na rođendanu kod jedne svoje drugarice i tu je došao jedan kolega koji je poznat, a te noći pevao je drugi kolega koji je malo manje poznat od njega. Uglavnom ovaj je došao frajer sa svojim timom celim i prošao onako da ga ceo lokal vidi, a ovaj pevač koji je pevao u tom momentu pevao je pesmu od dotičnog i ponudio mu mikrofon da zapeva i on. Ovaj je jedva dočekao, sve vreme je sedeo i cupkao, čekao da mu neko da mikrofrofon. I uzme on frajer mikrofon, ajde, otpeva tu pesmu i možda još tri, četiri i pokupi se i ode - kroz smeh je pričala ona.

- To mi je bio presedan. Meni je to nešto najjadnije na svetu i nemam reči koliko mi je to odvratno. Ajde m*š! Dok nisam ušla u estradu nisam verovala da ljudi to rade jer sam nekako mislila da su ljudi na estrad galantni. Mislila sam da dođu, ostave bakši, a ne da otimaju mikrofone po kafanama. Baš mi je to tako jadno, koliko samo sujete ima - rekla je pevačica za Grandonline.

