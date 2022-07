LUKS SLAVLJE SVETSKE ZVEZDE! DIDI: Džej Lo mi je čestitala rođendan! (FOTO, VIDEO)

Dijana Rokvić upriličila je proslavu 34.rođendana. U svom stilu pop zvezda je organizovala sve do najsitnijeg detalja za prijatelje, porodicu i najuži krug ljudi sa kojima se druži.

foto: Miloš Miletić

U razgovoru za Kurir slavljenica nam je otkrila da su joj svetske zvezde čestitale divan dan među kojima je i Dženifer Lopez.

- Mnogi su mi čestitali rođendan na svetskom nivou. Među njima je Igi Azela kao i Dženifer Lopez preko svog tima. Ja sarađujem sa mnogima i to ništa ne treba da vas čudi - rekla je pevačica.

foto: Miloš Miletić

Na gala večeri bio je i njen suprug kao i ćerkica od koje se slavljenica nije odvajala. Didi poručuje da ima samo jednu želju a to je da postane svetska zvezda broj jedan i uveliko radi na tome. A do tada uziva u letu i to već sutra na svojoj jahti u Crnoj Gori.

- Već sam bila na odmoru, ali sutra idem ponovo. Da, imam jahtu, ali nemam potrebu da se hvalim. Idem sa porodicom na mini odmor a već krajem sledeće nedelje me čekaju ozbiljne obaveze na svetskom nivou - poručuje ona.

05:05 Rođendanski intervju Didi Janković

(Kurir.rs/Lj.S.)

