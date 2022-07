MARJANOVIĆE JE STIGLA KARMA, SVI SU UMRLI! ŠOK teorija Jeremićke o Jeleninom UBISTVU: Cela porodica je UMEŠANA, spomenula i Zoricu

Domaća javnost u danu koji je za nama pomno je pratila dešavanja oko i u Palati pravde a tiču se završetka suđenja Zoranu Marjanoviću po otpužnici da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Krsmanović Marjanović. Zoran je proglašen krivim za monstruozno ubistvo i prvostepeno je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.

Voditeljka Jovana Jeremić je sada dala svoj sud o ovoj gorućoj temi.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Mislim da je to očekivana presuda, da je Zoran prosto morao biti osuđen. Iz nekoliko razloga, ovo sve predugo traje, krivac mora da postoji za ceo ovaj slučaj... Ono što je meni simptomatično i jeste tačno, ne postoji nijedan materijalni dokaz da je Zoran ubio Jelenu, da je on izvršio krivično delo, ali ja sam ubeđena da je sudija donela ispravnu odluku iz razloga što Zoran sigurno jeste učestvovao u tom ubistvu! Da li je on razlupao glavu Jeleni, da budem direktna, za to ne postoji nijedan materijalni dokaz, po onome što je izneto na suđenju. Ali sudija je imao slobodno sudijsko uverenje i slobodnu sudijsku ocenu, da donese odluku na osnovu analize svih iznetih dokaza. Sudija je krenula od toga da je Zoran u tom momentu bio jedini koji je mogao da bude sa Jelenom na nasipu i na osnovu toga, neki kažu lošom obranom Marjanovića, donela odluku da je kriv. Ostaje sad apelacija, drugostepeni postupak, postupak po žalbi. Videćemo šta će biti, ali ja mislim da tu nema mnogo prostora za neke promene - rekla je Jeremićeva u emisiji "Jeremićeva to voli vruće" i dodala:

- Vrlo je interesantno što se tiče tog suđenja, ta ljubavnica Zorana Marjanovića koja je postojala još dok je Jelena bila živa, koja je pravila skandal na suđenju, prema priči novinara, da je ona to organizovala kao da je to njen rijaliti šou, da je bila jako bezobrazna prema novinarima. Njeno postojanje je vrlo simptomatično i možda se u žalbenom postupku dođe do nje, to se nikad ne zna.

foto: Nenad Kostić

Stiče se utisak da je Zorica Mitrović bila zvezda na izricanju presude.

- Svi to komentarišu, ona je bila skockana, sređena... Meni je to strašno, nemoralno mi je da bilo koji muškarac vara svoju ženu. Meni je to nemoralno. Ja sam rekla "Dvadeset puta se ženi i razvodi, ali budi čovek". I žena mora prema svom mužu da bude čovek. A posebno u ovoj situaciji kada je Jelena mrtva. To je toliko nepoštovanje Jelene, da nemam reči. Mislim da se prevrće u grobu. Ali mislim da je njih i ta karma stigla. Svi su poumirali. Ja verujem u to, ja sam dete sa sela i '45 godine kad se završavao Drugi svetski rat, bile su borbe Četnika i Partizana, kada su stradali mnogi Srbi. Ne od Nemaca, nego od izdaje - u međusobnim obračunima Četnika i Partizana. U selu je postojala ta kletva "Dabogda ti se okrenula usta oko glave". Možda ljudi ne veruju u te kletve, ali ja sam dete sa sela i verujem. Rađala su se deca u porodici koja su nemušta, ne mogu da pokreću svoj govorni aparat. Zatim odrasli koji ne mogu da pričaju, pa se kaže da su im usta otišla za vrat. Ja verujem u karmu, pa i u slučaju Marjanović.

Da li smatraš da će, ukoliko kazna ostane 40 godina, Marjanović da prizna i otvori se, da će slomiti?

To sve zavisi od vremena. Šta ako se pojavi neko novi ko tvrdi da je ubica? To mi ne znamo. Bilo je mnogo slučajeva gde se dešavalo da se posle 25 godina pronađe pravi ubica. A možda će i Zoran da se otvori, mada mi je to malo teže.

Bilo je reči i da su Marjanovići deo sekte Crna ruža.

Moje mišljenje je da su oni svi zajedno učestvovali u ubistvu i da treba obratiti pažnju i na tu ljubavnicu. Oni su svi znali to i učestvovali. Ja sam čula da je dete bilo u pitanju. Jelena im ne bi uzela novac(u slučaju razvoda), uzela bi im malu Janu i mislim.

Kada se tako nešto desi, ima tetka Teodora šansu da dobije starateljstvo?

Mislim da je za nju najbolje da starateljstvo dobije Teodora tetka(Jelenina sestra od strica). Da se koliko toliko razvije u normalnu osobu. Mi sutra u okviru jutarnjeg programa nastavljamo sa obrađivanjem ove teme, u program dolazi advokat odbrane Zorana Marjanovića, Nikola Dumić.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

