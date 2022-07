NEKADA NE MOGU DA SE SAGNEM DA ZAVEŽEM PERTLE! Seka Aleksić progovorila o kilogramima: Ja ili jedem ili ne jedem! DIJETU NE DRŽIM!

Pevačica Seka Aleksić nalazi se u Crnoj Gori, a sada je otvorila dušu o surfovanju, fotkama za Instagram, ali i kilogramima, sa kojima malo-malo pa ratuje.

- Moj muž je hteo na tu dasku, bitno je da stojiš ravno... Ja sam iskoristila to samo da se fotkam, i to jedva... (smeh) Kad su fotke u pitanju i lep video, sve ću uraditi za to - rekla je Seka Aleksić.

- U planu je da se završi turneja letnja. Od septembra planiram nešto o čemu još uvek ne mogu da pričam. Biće nešto zanimljivo za žene. Pred Novu godinu planiram nešto novo od muzike da uradim - dodala je pevačica za "Blic".

- Nove pesme se uvek planiraju, svakako da ću raditi u studiju. Imam u planu još stvari, al' znaćete sve, ne brinem. Dijete ne držim, ja ili jedem, ili ne jedem. Dešava se da ne mogu da se sagnem da zavežem pertle ili da zakačim šnalu na sandali, onda kažem sebi: "Dosta" - zaključila je Seka.

