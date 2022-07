PEVALA SAM RAZNIM LJUDIMA! Tamara Milutinović priznala zbog čega nikad nije imala NEPRIJATNU scenu na nastupu!

Pevačica Tamara Milutinović, tokom svih godina rada i nastupa, susretala se sa raznim ljudima, međutim nikada nije od gostiju doživela neku nemilu situaciju.

Kako kaže, uvek izgura do kraja, a ima i stav.

- Ima i nastupa na kojima nam je neprijatno, ali šta ćeš izugraš do kraja. Mislim da je ženama neprijatnije u nekim situacijama. Mislim da je to do stava, ja nikada nisam imala neprijatne situacije na veseljima, a pevala sam raznim ljudima - tvrdi pevačica.

Ipak, dešavalo se da joj bude neugodno zbog nepredviđenih tehničkih stvari na koje nije mogla da utiče.

- Meni je uglavnom neprijatno ako je visoka bina, a ja ne znam da je to visoka bina i obučem suknjicu, pa pazim, pa se povučem, pa onda sve vreme razmišljam da li će nešto da mi se vidi - priznala je Tamara koja se sada uvek konsultuje sa svojim menadžerom oko visine bine na kojoj će nastupati.

