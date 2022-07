KURIR PAPARACO! SLOBA RADANOVIĆ NE MOŽE NA MIRU NI KAFICU DA POPIJE: Pevača spopale obožavateljke nasred ulice!

Slobodan Radanović zbog velikog broja zakazanih nastupa tokom ovog leta putuje skoro svakog dana, a Kurir paparaco uslikao ga je kada je napuštao jedan hotel u Crnoj Gori i krenuo za Srbiju.

Popularni pevač nastupao je u Budvi u jednom poznatom klubu, gde je zabavio mnogobrojne posetioce.

foto: Ana Paunković

On je pevao do ranih jutarnjih časova, nakon čega je otišao u svoj apartman jer je sutradan imao zakazan let za Beograd. Naša ekipa naišla je na Slobu dok je u kafiću ispred hotela pijuckao kaficu i čekao prevoz do aerodroma.

foto: Ana Paunković

Kada je ispio espreso, stigao mu je i vozač, ali su ga mnogobrojne obožavateljke sačekale i zamolile za slikanje, što im je on i priuštio.

Inače, Sloba konačno ima tri slobodna dana, u kojima će uživati u Beogradu sa majkom i suprugom Jelenom Radanović, koja je bila na odmoru u Turskoj dok je on radio u Budvi.

