RADE LAZIĆ DOŽIVEO SAOBRAĆAJKU: Automobil mu sleteo u provaliju, evo u kakvom je stanju bivši rijaliti učesnik (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik Rade Lazić sinoć je doživeo ozbiljnu saobraćajnu nezgodu.

Naime, do saobraćajke je došlo u Makedoniji kada je automobil u kojem je Lazić bio sa svojim prijateljem, koji je upravljao vozilom, sleteo u provaliju.

Rade i njegov drug zadobili su u ovoj saobraćajnoj nezgodi telesne povrede, ali na sreću nisu životno ugroženi.

foto: Printscreen/Instagram

- Sinoć oko 23 časa u Velesu, u Makedoniji, automobil u kojem je bio Rade Lazić izgubio je kontrolu i sleteo sa puta u provaliju od 80 metra. Kolima je upravljao njegov drug, ali na svu sreću niko nije nastradao. Rade je završio sa polomljena dva rebra, a njegov drug sa velikim opekotinama na levoj ruci - kaže dobro obavešteni izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Lazić je 2020. godine vozeći iz Bratislave zaspao za volanom, pa je sleteo s puta. Na svu sreću, prošao je sa nagnječenjem rebara i povređenim desnim stopalom.

- Sam Bog me je sačuvao, gledao sam smrti u oči! U trenutku pada nisam bio vezan i samo zahvaljujući sigurnosnim jastucima koji su se otvorili nije se desio fatalan ishod. To me je spasilo, ne želim da mislim šta bi bilo da se nisu otvorili. Prošao sam sa polomljenim rebrima, sve ostalo je na svom mestu. Imao sam sreće u nesreći - otkriva Rade za Pink.rs.

"Drugi put mi dragi Bog spasi život i nauči me još jednu životnu lekciju. Gde god kasnili, pamet u glavu i nogu sa gasa", napisao je Rade na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs