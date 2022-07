ŠOK OPTUŽBE NA OSMANOV RAČUN Mensurovi fanovi TVRDE da je od njih uzimao PARE za sebe, Karić se odmah oglasio i BRUTALNO ODGOVORIO

Na društvenim mrežama su se pojavile šok optužbe na račun Osmana Karića. Fanovi Mensura Ajdarpašića su ga optužili da je uzimao novac za sebe od njih, te su počeli da objavljuju i uplatnice.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Osman Karić.

- Nije mi poznato to o čemu me pitate. Sad prvi put čujem da sam uzimao pare od Mensurove podrške. Baš mi je drago da su me o tome obavestili, eto da sam juče umro ne bih znao. Sad cu reći i neću se više ponavljati. Ako Mensuru nisam pomaga,o nisam mu verujte mi odmagao. Te njegove grupe mogu da me poljube samo u d*pe. Ni sam ne znam koliko sam puta vozio u Šimanovce njegove stvari koje je dobijao od istih tih fanova na moju adresu. Svakog sam od njih ispoštovao. Moram priznati da su od pojedinih žena i pare stizale na račun, pare za Bajram i neku garderobu. Sve što sam mu nosio, ja sam i fotografisao. Naravno svestan sam da neko mora i da se optuži za ono što su oni radili i uradili Mensuru kada je njegova veza sa Milicom Veselinovic bila u pitanju. Vezu su rasturili, rasturili tako što je Mensur do tada svoju izabranicu dizao do neba, a za jedan dan zbog svojih fanova ostavio. Onda možete da znate kolika je to bila ljubav, mada ja mislim fejk veza da bih se išlo kroz rijaliti. Mensur je sam sebi skočio usta napadavši produkciju i novinare, ja mu za to nisam kriv, krivi su baš ti fanovi, koji sada mene lažno optužuju. Moram ih ovim putem pozdraviti... Nad*vate mi se k**ca nedoj*bane k*rvetine - poručio je Osman.

