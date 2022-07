PRIJA VIČE NA SINA ALEKSANDRA: Aleksandra otkrila kad mora da bude STROGA MAMA, a onda priznala kakav je Živojinović OTAC!

Pevačica Aleksandra Prijović nalazi se u Crnoj Gori gde svako veče nastupa i puni klubove.

Kako je došla iz Splita gde je došlo na hiljade ljudi da je sluša, ona ne krije sreću i zahvalnost koju ima zbog toga.

foto: Damir Dervišagić

- Ja vama ne mogu da objasnim i da opišem kako je bilo, kako su me dočekali, videli ste, objavila sam snimak na Instagram profilu. Zahvaljujem se i ovim putem i kao što znate, bilo je više mojih kolega to veče, bilo je prelepo ja sam čak i ostala posle mog nastupa dok su pevali Saša Matić i Aco Pejović, ali je bilo nezaboravno i definitivno moj najlepši nastup do sada - priča Aleksandra i otkriva šta sluša njen naslednik Aleksandar:

- Voli sve i uglavnom kada pustimo neku drugu muziku, hoće mamine pesme jer je navikao verovatno zato što sam ja poslednjih par meseci stalno slušala, preslušavala i on je isto bio pored mene i slušao i sad samo traži da mu puštam.

foto: Damir Dervišagić

Aleksandra uživa u majčinstvu, ali postoje trenuci i kada je sin ne sluša, pa ona otkriva kako rešava takve situacije.

- Kada me ne sluša vičem na njega, šta ću - kaže ona i dodaje da je stroga samo kada mora:

- Trudim se da ne budem mnogo, ali znate i sami kakva su deca, idu dokle god mogu, nemaju granice.

Pevačica je otkrila i ko je strožiji roditelj, ona ili Filip.

- Pa ne znam, kako kad. Filip uglavnom bude super, neće da viče, ali kada jednom poludi onda je tu kraj - priča ona i otkriva koga Aleksandar više voli, Brenu ili Bobu:

foto: Ana Paunković

- Voli sve, takvo je dete, da ko god dođe, a svi naši stalno dolaze, on je srećan, kada nema nikoga, on pita ''Ko će danas doći?'', ''Hoće li mi doći neko?''

Nikada nije krila da joj je suprug Filip velika podrška u svemu, kao i da učestvuje u svakoj njenoj pesmi i albumu, a skromna je što se tiče činjenice da je pored Cece i Brene možda jedina mlada zvezda koja je stekla toliku popularnost.

- Ja pevam već 10, 12 godina i imala sam tu sreću da pesme koje sam do sada snimila odlično prolaze, da gde god da dođem publika me voli. Uvek sam verovala u sebe, radila na sebi, što se vidi. Sad za ovaj album sam uložila sebe kao nikada i to je moralo da se vidi, zato što se nikada ni za šta nisam toliko potrudila kao za ovo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika

