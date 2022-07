FATALAN I U 71. GODINI! ČOLA NE MOŽE DA SE ODBRANI OD ŽENA Čekale ga do 6 ujutru da ga poljube, evo kako je reagovala njegova žena

Zdravka Čolića, iako je nedavno napunio 71 godinu, privlači pažnju gde god da se pojavi, a obožavateljke ga saleću.

Čim se pevač pojavio u Budvi, obožavateljke su kao omađijane pojurile ka njemu, grlile ga, ljubile i slikale se s njim. One su bile najglasnije i na Čolinom koncertu.

- Kada je Čola izašao na binu, žene su bukvalno vrištale! Sve pesme su pevale s njim. Ma Zdravko bi samo počeo pesmu, a obožavateljke bi nastavile da pevaju sve do kraja. Bilo je nestvarno! Svi su komentarisali da Čola izgleda odlično i da je u super kondiciji, s obzirom na to da je sve vreme igrao na bini - priča izvor sa lica mesta i dodaje da je haos bio i posle njegovog koncerta:

- Čola je posle koncerta oko šest ujutru krenuo ka svojim kolima sa obezbeđenjem, ali najvatrenije obožavateljke mu nisu dozvolile da uđe u auto! Čekale su ga kako bi ga poljubile i zagrlile. Iako je bio umoran, Čola je zastao i izgrlio se i izljubio sa svima.

- Sve to je posmatrala Čolina žena, koja je očigledno navikla na ovakve scene. Međutim, ovo je retka situacija da ga ona prati na nekom nastupu. To je Čoli veoma značilo, pa joj je na koncertu posvetio stihove pesme "Ostani". Aleksandra se trudila da ne bude upadljiva iako je bila do same bine - priča izvor.

Pevao ćerkama Uni i Lari Na Čolinom koncertu su, pored supruge Aleksandre, bile i njihove ćerke Una i Lara. Ovo je prvi put da je cela porodica Čolić bila na nekom javnom događaju. Legendarni pevač je pozdravljao svoju porodicu sa bine, a onda je ćerkama posvetio pesmu "Tebe čuvam za kraj". Una je stajala uz binu i u nekoliko navrata je tati pružala ruku i bila mu najveća podrška. foto: Damir Dervišagić, Instagram

