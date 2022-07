SKANDAL NA ZRĆU! RASTA POKUŠAO DA VOZI KVAD PEŠAČKOM ZONOM! Hteo da pomera žardinjere, raspravljao se sa OBEZBEĐENJEM

Stefan Đurić Rasta napravio je haos na Hrvatskom primorju, gde poslednjih dana letuje s prijateljima. Reper uživa na Zrću, gde je prošle nedelje doživeo neprijatnost, i to svojom greškom. Naime, on je kvadom pokušao da uđe u pešačku zonu, a to je strogo zabranjeno. U prilog tome svedoči snimak koji je našoj redakciji dostavio čitalac koji se zadesio na licu mesta kad se muzičar raspravljao s radnicima obezbeđenja, koji su ga udaljili s lice mesta. On nam je do detalja i objasnio šta se dogodilo.

foto: Kurir

- Rasta se ulicom uz obalu vozio kvadom. Uostalom, kao i svaki turista. Međutim, postoji zona gde je zabranjeno da prolaze motorna vozila, ali on za to nije mario. Upravljao je kvadom, a iza njega je sedeo prijatelj. Došli su do pešačke zone i hteli da pomere žardinijere, ali su članovi obezbeđenja odmah reagovali. Prišli su i upozorili ga da je zabranjeno da tuda prođe kvadom. Rasta za to nije mario, već je pošto-poto hteo da prođe. Uveravao je te ljude da su i druga vozila prolazila bez problema. Uniformisana lica nisu želela da ga slušaju, već su mu rekli da može da dobije kaznu jer će ugroziti ostale turiste ako prođe vozilom - priča naš sagovornik.

foto: Kurir televizija

Đurić se nekoliko minuta raspravljao s njima, a onda se okrenuo i otišao. - Verovatno je ocenio da će proći pošto je poznat, ali mu to nije pošlo za rukom. Situacija je bila neprijatna. Ljudi su gledali i komentarisali. Svi su ga prepoznali. Baš nedolično ponašanje. Neko je sklonio žardinijere i verovatno je mislio da će ako se pomeri i on moći da priđe. Tu se nalazi i parking, mogao je da ostavi četvorotočkaš i lepo se prošeta. Ja ne znam gde je on nameravao da ide, ali baš je bez potrebe napravio scenu - završava naš izvor. Pokušali smo da stupimo u kontakt s PR službom popularnog pevača, ali je mobilni telefon bio nedostupan. Rastu nismo uspeli da dobijemo za izjavu.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

