DARKO LAZIĆ SE SELI U ŠVAJCARSKU?! Otvara svoj restoran, već iznajmio ogroman stan, a s njom će živeti!

Darko Lazić polako, ali sigurno pokušava da sredi svoj život nakon kraha veze sa Barbarom Bobak. Kako je i sam rekao, u septembru otvara restoran u Švajcarskoj sa nekim prijateljima, zbog čega planira tamo da se preseli i da dovede sina i Marinu!

"Istina je da se selim u Švajcarsku, ne samo zbog restorana, već poboljšanja kvaliteta života. Pokretanje biznisa je važan faktor i radim na tome da ostvarim sve što sam zamislio i uložim pametno. Dosta je bilo zezanja", rekao je nedavno Darko, koji je očigledno shvatio da je dosta bilo rasipanja novca i da je vreme da počne da zarađuje i ulaže, kako bi sutra njegova deca imala nešto.

"Darko se posavetovao sa nekim prijateljima, koji su mu rekli da zarađeni novac treba da uloži u nešto, pa je tako pala odluka na restoran. Ima dosta drugara koji žive u Švajcarskoj i oni su mu našli lokal i sve, pa je Darko uleteo sa delom novca u taj biznis. On inače voli da kuva, pa je restoran nekako njegova želja odavno. Naravno on će tu i nastupati, kao i mnoge njegove kolege. Kako bi se posvetio restoranu odlučio je da se preseli i da tamo započne život. Kako mi je rekao, našao je odličan stan, veliki i prostran, jer se nada da će i Marina sa malim Aleksejem da mu se pridruži jer su se pomirili. Smatra da je tamo jako dobro za rast deteta i da će se on tamo preporoditi, jer će pobeći od lošeg društva u Srbiji", objasnio je jedan od pevačevih bliskih prijatelja.

