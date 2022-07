SKANDALOZNA IZJAVA! AJFONKA PODRŽAVA PRELJUBNICU MAJU Da je valjalo, ne bi mogla da uzme tuđe! Ali ne da Bog da se to meni desi...

Nekadašnja učesnica rijalitija Maja Marinković prvi put se pojavila u javnosti nakon skandala s mužem Aleksandre Subotić, kada je tvrdila da nikome nije preotela supruga jer oni nisu venčani.

U celoj ovoj priči podržala je Tijana Ajfon koja kaže da je puna razumevanja za Majinu situaciju.

- Svako treba da gleda u svoje dvorište. To što je ona javna ličnost i to što se nešto desilo, pa je to odjeknulo. Ljudi moji, svašta se dešava kod ljudi koji nisu poznati.. ona je moja najbolja drugarica i ja nju podržavam. Šta god uradila, ona je moja drugarica, ja ću nju uvek podržavati, a svako neka gleda šta je uradio u prošlosti i šta vraća život - rekla je Tijana i nastavila:

- Ona ne može da uzme tuđe, ako je to nešto bilo lepo.. Što meni neko ne može da rasturi nešto? Ja to čuvam i držim na oku, tako da to da je nešto valjalo ne bi mogao bog otac da rasturi, a ne Maja. Ona je tu najmanje kriva.To se desilo. Ne daj bože meni da se desi, ako ste vi srećni, putujte...".

Bonus video:

00:10 Hotel u kom su odseli Maja Marinković i Peca Raspopović