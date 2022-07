BAKA PRASE IZNEO DETALJE SUSRETA SA MAJKOM POKOJNE KIKE: Htela je da me ubije zbog svađe, rekla da mi oprašta, ali ne zaboravlja

Jutjuber Bogdan Ilić (Baka Prase) našao se sa majkom pokojne influenserke Kristine Kike Đukić, a sada je izneo detalje.

Naime, kada je Kika tragično preminula, mnogi su pretili Bogdanu zbog njegove prošlosti i "prozivanja" Kike na društvenim mrežama. On je tada otkrio da je sa Kikom izgladio odnose, a sada otkrio detalje susreta sa njenom majkom Natašom.

"Juče sam se video sa Natašom, Kikinom mamom. Meni je bio tešak i emotivan susret, ali njoj je bilo 10 puta teže sigurno. Rekla je da je htela da me ubije zbog naše svađe od pre, sada 3 godine i da mi to zauvek zamera, da mi oprašta, ali da nikad neće zaboraviti", napisao je on na Instagramu, pa dodao:

"Rekla je da sam tada uticao na Kiku vrlo negativno psihički, ali da za ovo što se desilo nisam odgovoran jer, kao što sam rekao pre 8 meseci, istina je SKROZ nešto DRUGO. Ne mogu dovoljno da joj se zahvalim što me je pitala da se vidimo i što je izbacila video u kom pokušava da što više ljudi vidi istinu. Najmanje što mogu da uradim jeste da joj pomognem da njena priča dodje do ŠTO VIŠE ljudi, i kao što sam bio ubeđen, pravda izađe na videlo i tek će! Uz njen blagoslov ću podeliti priču koja će nas dovesti još korak bliže istini."

"Žena koja je u njenoj situaciji našla snage i ljubavi u srcu da mi oprosti, zaslužuje moje doživotno poštovanje i zahvalnost", dodao je jutjuber.

