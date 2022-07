MILJANA KULIĆ SA SVIM SVOJIM MUŠKARCIMA U ZADRUZI 6! Biće pod istim krovom sa Bebicom, Zolom i Ivanom, stiže i ovaj bitan MUŠKARAC

Miljana Kulić navodno ulazi u Zadrugu 6" sa Nenadom Macanovićem Bebicom, Lazarom Čolićem Zolom i Ivanom Marinkovićem. Problematična Nišlijka í preduzimač iz Beograda već su potpisali ugovor s produkcijom, a ovih dana to treba da učini i Miljanin bivši dečko Zola.

Sa čelnicima Pinka pregovara i Ivan, otac njenog četvorogodišnjeg sina Željka.

Od septembra nas čeka pravi šou u "Zadruzi"! Miljana ulazi u rijaliti sa Bebicom, majkom Marijom i sinom Željkom. Zanimljivo je da će živeti u istoj kući sa Zolom, s kojim je provela tri i po godine. Ona će se pred kamerama konačno suočiti i s Marinkovićem, koji ne želi da čuje za njihovog sina. Poznajući Miljanin temperament, leteće perje svakog dana - kaže izvor blizak produkciji.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Prema njegovim rečima, Kulićeva s nestrpljenjem čeka susret s Ivanom Marinkovićem, inače bivšim mužem Goce Tržan.

- Ona je sa Ivanom zatrudnela u "Parovima", a trudnoću je iznela u prvoj sezoni "ZadruGe". Porodila se u Nišu, a Marinković je samo tada svratio da vidi dete, da bi potom pričao kako mora da proveri da li je on Željkov otac i tražio da se uradi DNK analiza! Njih dvoje su od tada u svađi. Miljanu zanima da sve to istera na čistac, ali i da vidi kako će se Ivan ponašati kada svakog dana bude vidao sinal.

Miljana Kulić potvrdila je za Informer da će se od septembra useliti na luksuzno imanje u Šimanovcima s porodicom.

"Pre nekoliko dana sam potpisala ugovor za "Zadrugu 6" i unapred uzela novac. I to ne samo ja, već i Nenad, moja mama, a s nama će biti i Željko. Bebica i ja ćemo živeti u "Beloj kući", a Marija i on u posebnom apartmanu. S njima će biti i moj ujak, koji će Željka voditi u vrtić, Zoološki vrt, na Kalemegdan... Želim da ima normalan život - kaže Miljana, koja na pitanje da li je brine to što će njeni bivši momci živeti s njom, odgovara: Ne znam ništa o tome i ne zanima me!

foto: ATA Images

kurir.rs/informer

