MENSUR PREBIO BIVŠU DEVOJKU! Kurir otkriva šta meštani Bara misle o Ajdarpašiću: Nisu ga PRIJAVILI jer se PLAŠE brata KRIMINALCA!

Mensur Ajdarpašić proslavio se učešćem u rijalitiju "Zadruga", a o njegovom životu van kamera zna se veoma malo; ono što javnosti nije poznato jeste informacija da je prebio svoju bivšu devojku i da u komšiluku važi za nasilnika koji ima brata kriminalca, zbog čega ga se plaše.

Ekipa Kurira obišla je Bar, rodno mesto bivšeg rijaliti učesnika, a njegovi sugrađani nisu imali nijednu lepu reč za Ajdarpašića, koji je u Crnoj Gori poznat po nasilju nad ženama.

Meštani su nam otkrili zbog čega su besni na Mensura, a onda su nam ispričali da mu se nisu zamerali jer se plaše njegovog brata. Jedan od žitelja Bara otkrio nam je da je njegova drugarica bila u vezi sa bivšim zadrugarom, nakon čega ju je on pretukao, ali se plašila da ga prijavi jer je njegov rođeni brat sa druge strane zakona.

Bez krivične prijave

- Možda ga u Srbiji vole, ali ovde Mensura niko ne voli jer svi znaju kakav je. Najbolja drugarica mog brata bila je sa njim u vezi, poznajem je mnogo godina i znam kako se napatila sa njim. Na samom početku veze krenule su svađe jer je on bolesno ljubomoran. Prvo ju je psihički maltretirao, a ubrzo je počeo i fizički da je zlostavlja. Jedno veče bio je izuzetno nervozan i pretukao ju je. Ne opravdavam nikakvo nasilje, posebno ne nad ženama, ali on nju nije jednom udario nego ju je isprebijao. Bila je modra - ispričao je za Kurir dobro obavešten izvor, čije je ime poznato redakciji, i otkrio da li je nesrećna devojka prijavila policiji ovaj slučaj:

- Nije ga prijavila jer ne sme, ona se požalila mom bratu i to se brzo raščulo po Baru. Hteli smo da ga sameljemo od batina, ali je pobegao u "Zadrugu". Mislim da nije smela da ga prijavi zbog njegovog rođenog brata, za koga ceo grad zna da je kriminalac. Njima je pokojni otac bio muzičar, kada je on umro, ostali su sami i brat se upustio u mutne poslove. Mediji nikada nisu pisali o tome, on je ovde imao nekoliko situacija koje su se na kraju završavale pucanjem - rekao je on, a onda nam ispričao i detalje o Mensurovom bratu:

- Koliko ja znam, on nikada nije krivično odgovarao za upotrebu vatrenog oružja, uvek se to završavalo potezanjem nekih veza... Nije slučajno da ga niko ne voli u gradu gde je odrastao - zaključio je naš sagovornik.

Video-nadzor

Naša ekipa obišla je imanje na kojem Mensur živi, ali tamo nikoga nismo zatekli.

Na brdu na kom se nalazi imanje porodice Ajdarpašić videli smo uredno pokošeno dvorište i veliku roze kuću, koja je pod video-nadzorom. Podsetimo, Mensur Ajdarpašić bio je u vezi sa Minom Vrbaški, koja ga je takođe okarakterisala kao nasilnika.

- Mislim da bi Mensur udario Milicu kao što je i mene, ma, on bi i na sebe digao ruku! Labilna je ličnost, posle naše veze se godinu dana lečio kod psihoterapeuta - ispričala je Mina tada za Informer.

Stupili smo u kontakt sa Mensurom kako bi nam prokomantarisao ovu informaciju o nasilju, ali on nije želeo da govori za naš list:

- Toliko sam neistina pročitao o sebi, tako da ne želim da dajem intervjue ili bilo šta komentarišem - rekao je on i spustio slušalicu.

Kurir.rs/ Ana Denda

