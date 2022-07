OVO JE SRBIN KOJI JE ZA 15 MILIONA EVRA KUPIO SPRAT U KULI BEOGRAD! Bogataš Sveta ima i DVORAC, a svekar je ove poznate pevačice!

Javnost je tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Beogradu na vodi brujala o čoveku koji je kupio ceo sprat u Kuli Beograd.

Ispostavilo se da je u pitanju Sveta Todorović, svekar pevačice Dragane Jane Todorović. On je kupio sprat za sebe za 15.000.000 evra.

Pevačica je zapravo snaja Svete Todorovića čoveka koji u Minhenu i Beogradu ima imperije. Njegove vile, auto parkovi, spratovi sa odećom, obućom liče na tržne centre jer njegova preminula supruga Berina, Sarajka poreklom, je i te kako vodila računa o svom odevanju.

Njena svekrva, majka njenog supruga Ivana, takođe u Minhenu ima lanac kozmetičkih salona.

Inače, svekar milijarder kupio je Jani Todorović skupoceni poklon za rođendan. U pitanju je ružičasta "birkinka", tašna za koju postoji lista čekanja i čija cena, zavisno od modela. U svetu torbi, kraljica svih listi čekanja je Hermesova Birkin torba. Među glumicama, pevačicama, starletama ona je stvar prestiža, a cena joj ide od 7.000 do 70.000 evra.

Jana Todorović takođe ima zamak, i to u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj. Kako je Kurir ranije pisao, velelepno zdanje pre sedam godina kupio je pevačicin svekar Sveta Todorović i ono se prostire na imanju od čak 16 hektara. Pored dvorca tu je i jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje. Dvorac se zove Kago Todorović i urađen je u baroknom stilu s notom renesanse, kao i nekoliko kula koje mu daju posebnu draž.

Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu " Ja sam tvoja", ali je nije pričala da je u pitanju njena građevina.

- Nikada to ne bih isticala, ali kad ste već saznali, jeste, to je dvorac mog svekra Svete, kog izuzetno cenim i poštujem. Mi smo velika porodica i on je jedan uspešan i cenjen čovek. Oduvek sam živela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete - rekla je pevačica pre dve godine za Kurir.

