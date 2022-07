SRBIJA VIŠE NIJE ZEMLJA STARLETA IZ KRIMINOGENIH MILJEA! Jovana Jeremić odgovorila Tamari Đurić i Marinkovićevoj na sve UVREDE!

Voditeljka Jovana Jeremić je nakon pretnji koje je dobila putem mobilnog telefona danas provela skoro četiri sata u policijskoj stanici kako bi dala izjavu i podnela prijavu, a nakon što su se Maja i Tamara, akteri ovog skandala, oglasile, na red je došla i voditeljka.

Naime, Jeremićeva se ponovo oglasila na društvenoj mreži Instagram i prozvala starlete Maju Marinković i Tamaru Đurić.

foto: Nemanja Nikolić

- Hvala svim ljudima. Zajedno možemo sve! Uznapredovala je država, sada je došao red na prosvećivanje društva. Srbija nije zemlja starleta iz kriminogenih miljea i kriminalaca i nikada to neće biti! To nije Srbija. Zato nikada više neću dozvoliti da moju zemlju predstavljaju takvi. To vreme je prošlo! Nikada više neće biti dozvoljeno! Svako mora znati svoje mesto u sistemu. Jovana Jeremić - napisala je popularna voditeljka na pomenutoj društvenoj mreži.

Podsetimo, sve je počelo kada je Jovana u svojoj emisiji potkačila Maju Marinković zato što je maznula dečka svojoj drugarici. Marinkovićeva joj nakon toga nije ostala dužna, a onda je krenuo haos.

foto: Printscreen/Instagram

