NE DAM INTIMU PO SVAKU CENU! Sergej Ćetković čuva privatnost, a ovako se ponašao na početku KARIJERE!

Pre više od 20 godina publika je upoznala Sergeja Ćetkovića koji je sve očarao svojim glasom.

Međutim, tek poslednjih nekoliko godina dozvolio je da upoznaju i njegovu duhovitu stranu s obzirom na to da ga je iskustvo na sceni naučilo da bude opušteniji pred kamerama.

- I dalje sam isti Sergej, samo sam se malo otopio pred kamera. To na početku karijere nije ličilo ni na šta, to je bila jedna mrtva priroda što bi rekao jedan moj prijatelj. Bez odgovora, kao kada uperiš farove u zeca, a on ne mrda dok ga ne ubiješ - objasnio je Sergej.

Njegovu karijeru nikada nisu pratili skandali, a oduvek se trudio da svoju privatnost sačuva koliko god da može.

- Sve je stvar izbora. Nikada se nije pokazalo dobro kada sebe otvoriš skroz i daš sve medijima. Nešto mora da se sačuva za sebe, a ljudi traže pikanterija. Ne dam svoju intimu po svaku cenu - tvrdi pevač.

Ipak ono na šta je najviše ponosan je što je uprkos statusu regionalne zvezde, ostao dosledan, skroman i nije sebi dozvolio da ga slava ponese.

- Ja sam samo jedan običan čovek od krvi i mesa i trudim se da budem što prijatniji i opušteniji - rekao je Ćetković.

