BAKA PRASE: Oproštajno pismo napisano je 8 sati nakon smrti Kike Đukić! O ovome nikad nisam pričao...

Jutjuber Bogdan Ilić (Baka Prase) objavio je snimak u kom je izneo niz šokantnih tvrdnji vezanih za smrt Kristine Kike Đukić.

On je odmah prokomentarisao klip Nataše Đukić, Kristinine majke, koja izričito tvrdi da njena ćerka nije izvršila samoubistvo, već da je ubijena.

Bogdan Ilić se slaže sa ovim i odmah na početku je izneo svoj stav.

- Ja kad sam video to na kraju videa Nataše, bio sam u šoku koliko je to jezivo. Odmah sam pozvao Natašu i ona mi je potvrdila da je sve to istina. Mislim da je greška što je to objasnila tek na kraju klipa. Kika je preminula između 3 i 5 popodne 8. decembra, a oproštajno pismo, koje je bilo napisano na notpedu 9. januara malo oko 1 ujutru. Oproštajno pismo je napisano 8 sati nakon njene smrti! Neko je morao to da napiše. To je bolesno. Neko je morao da napiše to pismo, umesto da traži pomoć. I onda je neko počeo da objavljuje na njenom Instagramu sadržaj koji mene optužuje za sve. O ovome nikad nisam pričao - rekao je Prase.

- Ta ista osoba nije htela 4 meseca da da šifru od Instagrama Kikinoj majci. Šta je ta osoba želala da obriše? Majka je razmišljala kako možda tu ima nekih stvari koje mogu da pomognu policiji. Ta devojka je tvrdila da je zaboravila šifru a onda se nakon 4 meseca iznenada setila - rekao je Baka.

Baka je dalje ispričao detalje susreta sa Kikinom majkom i o njenon bolu dok se bori da dođe do istine. Baka je ubeđen da se Kika definitivno nije ubila već da je ubijena.

