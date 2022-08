ČISTA KOPIJA! Prijovićka iskopirala spot Noe Kirel! (FOTO)

Po ko zna koji put dešava se to da neko od domaćih izvođača iskopira rad i trud velikih muzičkih zvezda, verovatno u nedostatku svojih ideja i inspiracije.

Ranije, dok nije bilo društvenih mreža, to je bilo teže uočiti, ali u današnje vreme to nije nikakav problem. Poslednja koja se "poslužila" tuđim radom je Aleksandra Prijović.

Ona ili ljudi iz njenog tima došli su na ideju da skoro u potpunosti plagiraju spot izraelske zvezde Noe Kirel, koja je objavila hit singl "Thought About That" u januaru ove godine i on trenutno broji skoro 35 miliona pregleda na Jutjubu.

Iste kadrove kao u klipu Kirelove naša publika mogla je da vidi kod Prijovićke u spotu za pesmu "Javno mesto", koji je na Jutjub postavljen pre tri nedelje. Njeni saradnici nisu se potrudili baš nimalo da to ne bude toliko očigledno i providno, pa su video-klip gotovo u potpunosti iskopirali, zapravo samo manji deo kadrova nije isti.

