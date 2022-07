ALEKSANDRA SUBOTIĆ MI JE POSLALA PORUKU! NIJE U REDU BITI ŠVALERKA: Jeremićka nastavlja po svom, a ovo je prepustila POLICIJI!

Voditeljka Jovana Jeremić osvrnula se još jednom na jezive pretnje o kojima se već danima neprestano priča.

Jovana je rekla da se svega nagledala, pa demantovala da je sama sebi slala poruke.

- Dobila sam pretnje, nagledala sam se svega. Mnogi bi hteli da imaju karijeru kao ja što imam u svom poslu. Želim odmah da demantujem kako sam ja sebi slala poruke, što je sramno! Pokojni Aleksandar Tijanić mi je govorio da se svako kreće u krugu svoje pokvarenosti. To bi možda neko uradio, kupovao kartice i slao poruke na svoj broj, ali Jovani Jeremić to ne treba. Bila sam najbolji student, došla sam na ovu televiziju i sama izgradila svoj status i neću dozvoliti da Srbija postane zemlja starleta iz krimigenog miljea, koje mogu da mafijaju po zemlji kako se njima nakrivi kapa, pa da posle traže od svoji makroa i mafijaša zaštitu. To nije moralno! Što se tiče samih starleta, mene krive da sam ih ja izumela. Ja nemam ništa protiv njih, dakle starlete koje su damice, koje su zabavne, toliko ima finih devojaka koje se bave tim poslom, ali ja imam problem sa starletom koje su iz kriminalnog miljea. Moraju da znaju gde im je mesto u društvu, ne mogu da mafijaju - priča Jovana u jednom dahu.

- Gledam koliko je to uzelo maha, koliko se o njima piše, da se njihove gluposti stavljaju na naslovne strane. Ja ljude delim na dobre i loše, kod mene nema nikakvih diskriminacija, ali ljude delim po nemoralnosti! Starlete koje su nemoralne nikada neće moći da uđu u klinč sa mnom. Nisu sve starlete k*rve, ja ih dosta poznajem i znam da nisu, neke čak i poštujem, volim da vidim čoveka u čoveku, ali kad vidim da je neko moralna nakaza i da je neka otela muža najboljoj drugarici, to je nemoralna osoba i tavkoj osobi nikad neće biti mesto u mojoj emisiji, niti da driži bilo kakvo predavanje! Ja sam žena sa kodeksom, i zato mnogi ljudi mene cene jer znaju ko je Jovana Jeremić - kaže voditeljka.

- Nisam odgovorila ni na jednu poruku i nisam blokirala taj broj odmah, jer sam htela da vidim da li su te pretnje ozbiljne ili ne. Kada sam videla da je vrag odneo šalu, prijavila sam policiji. On je mene zvao petsto puta i držao telefon da mi zvoni do kraja, a meni dete sa desne strane spava! Zato ću terati ovu priču do kraja! To sam rekla i inspektoru, hoću da znam imenom i prezimenom ko je taj baja koji samohranoj majci šalje onakve gnusne poruke u sred noći... Imam strah, a inače sam osoba koje se boji ničega. Prestao je da me uznemirava u četvrtak u 2 sata, a počelo je sve u ponedeljak. Ja nisam rijaliti učesnik niti ću ikad biti i ne želim da me bilo ko uznemirava na takav način - ističe Jovana, pa dodaje:

- Aleksandra Subotić je meni poslala poruku da mi se zahvali, ja joj ništa nisam odgovorila, jer ja ne plivam u rijaliti svetu. Ja ne pijem kafu sa njima i nikada neću. Nikad se nisam pokajala što sam se bavila ovom temom, iako sam ugrozila svoju bezbednost i bezbednost svog deteta zarad pravde, ali to sam ja! Nikada nisam dobijala pretnje, ovo je sad prvi put i na jedan džukački način, pritom ja nikad nisam posegla da se obračunam sa njima, što ne znači da nisam mogla. Ja sam poslala poruku narodu Srbije da veruje u svoju državu, jer ovaj obračun je mnogi širi od ovoga što ljudi vide. Napadnut je jedan sistem vrednosti. Neću ni u koga da upirem prst, u ceo slučaj su umešane dve devojke, ali ja mislim da je jedna namestila drugoj, ali ostaviću to policiji da istraži. Nije u redu da ukradete dečka, momka, muža svojoj najboljoj drugarici, nije u redu da varate svog muža, nije u redu da budete švalerka - zaključuje Jovana Jeremić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

