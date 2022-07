MOJA SESTRA CECA JE TO REKLA?! Aco Pejović progovorio o koleginici, naslednicama koje su svuda po SVETU i tajni svog VELIKOG HITA!

Pevač Aco Pejović pričao je o svojim naslednicama, karijeri, ali se na samom početku osvrnuo na nedavni komentar Svetlane Cece Ražnatović da se plaši ajkula.

- Bože me sačuvaj... Naravno da se plašim, ja i kad se kupam, ja plivam tamo gde su plivači i deca. (smeh) Iako sam odličan plivač, ne, ne... - rekla je Ceca nedavno, na šta se nadovezao njen dobar prijatelj, Aco Pejović:

foto: ATA Images

- Svetlana se plaši ajkula?! Zamisli to da se Svetlana plaši ajkula... To je, vidi... Ako je ikada izgovorila laž, to je ta laž, da se Svetlana plaši ajkula, odnosno moja sestra Ceca! Ako je nju išta u životu plašilo, to je bilo nešto drugo, ajkule nisu plašile, bilo kako u životu. Mislim da je izgovorila jednu ozbiljnu neistinu, ili laž, kako god njoj odgovara.

- Ja se ne plašim ajkula, nekako se plašim duboke vode - kaže Pejović.

foto: Printscreen/Premijera

Pejović za sebe može reći da je ponosan roditelj, jer je svoje naslednice postavio na pravi put.

- Dečurlija je trenutno svugde po svetu. Dve su u Londonu, jedna u Madridu i to je to. Ova u Madridu je išla na diplomiranje, tamo je primila dve diplome, radila je dva mastera. Ove u Londonu, srednja ćerka ima još dva ispita da završi medicinu i onda ćemo i mi Pejovići u kući imati doktora - kaže Aco ponosno.

foto: Kurir

Među brojnim hitovima, pesma "Sve ti dugujem" se izdvojila, a on, kako kaže, nije odmah verovao u nju.

- Sećam se, moram da ispričam ovo, Deki Abović je uradio taj neki latino zvuk, ja sam mu rekao: "Deki, meni je ovo 'landara pišore', to je neki moj izraz koji koristim kad mi se nešto ne dopada, a on mi je rekao da nisam normalan. I onda, kako je vreme odmicalo, ta pesma je dobila pravi aranžman i nismo pogrešili nijednog momenta - zaključuje Aco u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:05 Aco Pejović održao vrhunski koncert u Banjaluci