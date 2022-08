ON IMA M*DA! ISTRAŽIĆU LUKASOV ŽIVOT PRE SNIMANJA: Mladen Sovilj igra folklera u Kafani na Balkanu, otkrio pred kakvim je izazovom

Aca Lukas uveliko priprema seriju o svom životu i karijeri "Kafana na Balkanu", a sada je i zvanično poznato ko će igrati glavnu ulogu. Folker je izrazio želju za Markom Janketićem, ali pošto dogovor nisu postigli, Lukasa će igrati Mladen Sovilj.

Glumac kaže da je pred njim istraživački zadatak, te da će se posebno posvetiti ovom projektu koji je za njega jako izazovan.

- Mogu da potvrdim da je istina da ću igrati u seriji, ali ne mogu ništa puno da pričam. Ljudi koji su spremali projekat su me zvali, pričali smo i dogovorili se. Ne znam ništa o Janketiću, već samo o sebi. Ne bih ništa da pričam unapred - videćemo rekao je Mladen na početku razgovora.

Janketić je bio spreman za ulogu Lukasa, čak su ga novinarske ekipe videle i na njegovom koncertu u Areni u aprilu, ali nije mogao da je prihvati, jer su se snimanja poklapala sa drugim projektom koji je pre toga dogovorio. Nakon toga je izjavio "Lukasa treba da igra neko ko ima m**a", te je upitan zanimalo da li Mladen deli mišljenje sa kolegom.

foto: Printscreen/Premijera

- Marko je svoj čovek, znamo se, dobri smo, ali nismo razgovarali o ovome. To što smo prijatelji, ne znači da imamo identične stavove po pitanju svega, što ne znači ni da nemamo. Ne znam kakav je njegov odnos bio prema projektu - tajanstven je bio Sovilj.

Folker je prošle godine objavio knjigu pod nazivom "Ovo sam ja", gde je ispričao mnoge detalje iz privatnog života, a kojih će se dotaći u knjizi. Uvek je važio za kontroverznog pevača na našoj estradnoj sceni, pratili su ga i skandali, a kroz višedecenijsku karijeru je prošao kroz mnoga životna iskušenja. Veći deo toga će biti prikazan na malim ekranima, kao i nešto o čemu do sada nije pričao. Mladen kaže da je upućen u njegov život, ali da će morati dobro da se pripremi. Znali smo svi koliko smo znali, ali da ulazim dublje u to... Nema osobe koja ne zna nešto o njemu. Sada je to jedan moj drugi pristup, glumački rad, istraživački zadatak, pristupa se malo detaljnije. Svakako je izazovno - zaključio je Sovilj.

