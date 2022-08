NADAM SE DA ĆE SE OPORAVITI, SVIM SRCEM SAM UZ NJU! Krstinja progovorila o OPERACIJI želuca zbog koje je Miljana u TEŠKOM STANJU

Rijaliti učesnica Miljana Kulić podvrgla se operaciji želuca u Turskoj, nakon čega su usledile komplikacije, te je hitno operisana u Kliničkom centru Niš.

Pevačica Kristinja Todorović takođe se podvrgla ovoj intervenciji, a sada se oglasila povodom Miljanine situacije i poželela da se što pre oporavi.

foto: Printscreen

- Prvenstveno jako mi je žao zbog Miljaninog stanja, iskreno se nadam da će se oporaviti i svim srcem sam uz nju. Ja sam neko ko je odradio operaciju u Podgorici kod profesora, vrhunskog stručnjaka i uvek sam za to kada su takvi zahvati u pitanju da se ide kod proverenih stručnjaka - rekla je Krstinja, pa nastavila:

foto: Siniša Medić

- Ja nisam imala komplikacije, dobro sam to podnela, osim naravno restrikcije koju moraš poštovati kako bi rezultati bili vidni. To je zaista ozbiljan zahvat koliko god se činilo da je to rutinska operacija, treba mu pristupiti ozbiljno i odgovorno - kaže pevačica, pa zaključuje:

- Žao mi je zbog Miljaninog stanja i nadam se da će se vrlo brzo oporaviti i da će se vratiti još jača nakon svega - zaključila je Kristinja Todorović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/I.B/Espreso

Bonus video:

05:24 PROŠLA KROZ PAKAO! Krstinja otvorila dušu! Svi su pričali da se razvodi zbog MRŠAVLJENJA, a sad ŠOKIRALA ISTINOM o bivšem mužu!