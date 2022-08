LAKŠE SAM PODNELA RASKID SA ANĐELOM NEGO DEJANOVU IZDAJU! Rešićka šokirala sve izjavom, pa odgovorila na optužbe!

Sandra Rešić je tokom emisije "Narod pita" odgovarala na razna pitanja, a tom prilikom se pokačila sa Dejanom Dragojevićem.

- Što mu je toliko smetala masaža da li je to ljuomora? - pročitao je voditelj.

- Hteo sam da onanišem, a nisam mogao od kamera. Što Sandri smeta moja ljubav sa Aleksandrom? - odgovorio je Dragojević.

- Kad sam ja rekla da mi smeta? - pitala je Sandra.

- Kad sam ja rekao da meni smeta masaža? Ja samo odgovaram na kontstatacije - uzvratio je Dejan.

- Sandra, jako te poštujem i tvoje pevanje. Mislim da ko tako dobro peva, ne može da bude loš čovek, ali neke situacije govore drugačije. Ako si videla da je Dejan našao devojku, ide na bolje, a ti si pravila scene, plakal, kukala, ogovarala, pozdravljala lisice, ulazak na radio, pa onaj razgovor: "Pričaćemo napolju". Ja imam muža i ne bih volela da ima takvog prijatelja - govorila je gledateljka.

- Da, vrlo sam bila bezobrazna prema Dejanu i Aleksandri. Dejan i ja smo bili kokrektni, na početku veze sa Aleks. Nakon klipova sam rekla da mi je neprijatno, zbog zadrugara koji su komentarisali i mogla sam da zamislim kako je Aleksandri. Dejan i ja smo zajedno od "Sudbinskih lisica" dobili paket, otišla sam samo da se zahvalim, nisam tražila dqa šalju još i rekla: "Hvala što vididte ljubav". Jedini problem koji sam napravila i priznala je kad sam kačiča čuvene lisice, to je jedina greška i trajala je 24 sata. Da li sam ja njega posle svega ogovarala, u smisli kako je mogao to da mi uradio... Pa ni tad ga nisam vređala, niti upotrebila ogavne reči. Rekla sam da je skot i to sam mu rekla u lice. Nisam ga opsovala, a imala sam želju - pričala je Sandra.

- Godine druženje sa Anđelom lake si ti podnela - dodala je gledateljka.

- Da, lakše sam podela. Govorila sam i plašila se da će završiti tako sa nom, a za Dejana sam mislila da će bizi moj prijatelj i u njega nikad nisam sumnjala - objasnila je Rešićeva.

- Odricanje Sandre je dokaz da nisi podilazio mišljenjem publike, pa i cepanje čestitki 20 dana pred kraj. Ostali su ljudi koji su bili prava podrška - rekla je gledateljka Dejanu.

