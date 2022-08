MATORA PROGOVORILA O NOVOJ DEVOJCI! Otputovala sa njom na Zlatibor, uživaju za sve pare, a evo da li je NJENA porodica podržava!

Jovana Tomić Matora danas je krenula na odmor sa svojom novom devojkom Zoranom. Njih dve su objavile prve fotografije sa Zlatibora.

Tim pvoodom se se Matora oglasila za Pink.rs i otkrila kakvi su im planovi i koliko joj nova ljubav pomaže da zaboravi sve što se desilo u petoj sezoni "Zadruge" sa MC Aleks.

Kakvi su vam planovi, da li putujete po Srbiji ili idete negde dalje?

- Sad smo na odmoru, malo na Zlatiboru, posle Zorana ima obaveze oko posla, a ja idem na more sa najboljim drugom i njegovom decom.

Nakon svega što si preživela u petoj sezoni “Zadruge” kako je biti uz osobu koja nema problem javno da stane uz tebe i pokaže svoje emocije?

- Baš smo pričale na tu temu... Zorana nema problem sa tim i apsolutno svi znaju da smo zajedno i ona nemam nikakav problem sa tim, čak su njena porodica i prijatelji podrzali našu vezu.

Koliko ti je nova ljubav pomogla da preboliš sve što se desilo sa MC Aleks?

- To je iza mene svakako sad. Krenula sam dalje i više me zaista to ne zanima kao ni ona.

Da li Zorana i ti već planirate budućnost? Da li će ona možda da se useli kod tebe kad se vratite sa puta?

- Neće se useliti kod mene, još je rano ali svakako se ne razdvajamo.

