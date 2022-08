SKRŠIO SE! Lepomir Bakić polomio obe pete! Bodibilder: Tužiću banju, život mi je upropašćen!

Lepomir Bakić doživeo je tešku nesreću. On je nedavno boravio u Banji Ždrelo, gde je, spuštajući se niz tobogan, polomio obe pete. Sportista je detaljno objasnio šta se dogodilo: - Nakon dugogodišnje sportske karijere i bezbroj osvojenih medalja za našu zemlju u bodi-bildingu doživeo sam neprijatno iskustvo da me baš u banji zadesi kraj i krah karijere i da mi puknu obe pete, zbog čega sam primoran da se penzionišem. Greškom vlasnika i upravnika velnes i spa kompleksa Banje Ždrelo, u toboganima koji se nalaze pokraj otvorenih bazena je isključena voda koja teče niz njih. Ta voda služi da vas zaustavi da ne udarite u ivicu tobogana, to jest o zid. Dva deteta su me zamolila da se spustim s njima i ja sam to učinio, i ta mala količina vode je njih uspešno zaustavila jer su lagani.

Međutim, mene nije uspela jer je neko ugasio vodu. Iako smo se na istom tom toboganu pre toga dva sata spuštali bez problema. Niko od spasilaca nije bio tu da nas upozori. Doživeo sam prelom obe pete, trenutno se nalazim na Institutu za ortopediju Banjica i sad sam zakovan za krevet tri meseca - priča Bakić.

On tvrdi da je pokrenuo sudski spor: - Jesam i tražio snimke kamera da se utvrdi istina preko advokata. Takođe, spasioci mi nisu pružili pomoć dok sam ležao na ivici tobogana, pa je moja devojka dotrčala da me digne i pali smo zajedno jer nisam mogao na noge. Imam tri svedoka cele situacije. U Petrovcu na Mlavi su me primili. Vrištao sam od muke i bola. Život mi je upropašćen. Lekari su mi rekli da bi mi, da nisam jak i mišićav, izleteli pršljenovi i kičma bi mi pukla. Ovim povodom kontaktirali smo i sa kompleksom u kojem se incident dogodio. - Sve što imamo da kažemo reći ćemo gde treba. Što se tiče tobogana, u tom periodu je bilo loše vreme i oni nisu radili. Bilo je jasno obeleženo da ne rade - rekao nam je menadžer kompleksa Darko Kostić.

