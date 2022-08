JELENA GOLUBOVIĆ NAPADNUTA, UDARENA PESNICOM U GLAVU! Rijaliti zvezdu OPLJAČKALI, ona urlala na sav glas, mislila da će je UBITI!

Rijaliti zvezda Jelena Golubović preživela je pravu dramu kada je jedan od gostiju njenog hostela, koji ima u blizini glavne autobuske stanice, upao u njen stan i opljačkao je.

Jelena je ovo prećutala čak i najbližim prijateljima zato što nije želela da se bilo ko sekira ili brine kako se oseća, saznaje Republika.rs.

Takođe, rijaliti-zvezda se plašila da za ovu pljačku ne saznaju njeni uticajni prijatelji jer nije htela da bilo ko ispašta ili, nedajbože, strada zbog nje. Ona žali sve te migrante i pomaže im, stoga je oprostila ovaj napad u nadi da je to bio samo jedan izuzetak i da se to više neće ponoviti. Sve se odigralo pre godinu dana, kada su ona i njena majka Svetlana primile grupu stranaca na spavanje.

foto: Kurir televizija

- Jeleni je ovaj hostel jedini prihod novca kada nije u rijalitiju i kada nema angažmana na filmu ili serijama. Hostel se nalazi na odličnoj lokaciji, tu je autobuska stanica, mnogo turističkih agencija gde svakodnevno svraća gomila stranaca, kao i ostalih turista. Jelena tu godinama iznajmljuje sobe i prostor koji je nekada bio zaveden kao hostel. Nikada nije imala neprilike ni probleme, ali nedavno im je sve to preselo jer ih je napao upravo njihov gost. Ona i mama Ceca su primile grupu stranaca, bili su tamnoputi, delovali su kao migranti, ali one nikada nisu gledale koga primaju jer se nije dešavalo da imaju probleme, a bilo im je važno da zarade. Nisu imale osoblje, radile su njih dve, a žena koja sređuje prostorije u hostelu primala je goste. Pošto je tog dana morala ode ranije, Jelena je otišla da naplati strancima i da im ključeve, kao i da im objasni sve oko prostorija - kaže izvor blizak Jeleni koji je dobro upućen u celu priču, pa nam u nastavku otkriva kako se drama odigrala.

- Jelenin stan je odmah tu, pa joj nije bilo teško da ode do hostela. Sačekala je trojicu momaka i povela ih tamo. Iako nisu izgledali baš ugledno, nije se uplašila, viđala je svašta kada su stranci u pitanju. Ušli su u prostorije, pokazala im je gde su njihove sobe, a onda je došao momenat da joj plate boravak. Dali su joj novac, a ona je uzela torbicu da im vrati kusur. Tada je jedan od njih počeo da joj vuče tašnicu, a ova dvojica da je vuku: "Izgledali su kao drogirani. Toliko su me vukli da su mi njihovi prsti ostali u mesu. Mislila sam da je gotovo, da će me ubiti i pobeći. Ma sledila sam se. Nisam ni mislila o parama. Koga briga za pare kad je glava u torbi", rekla mi je ona - nastavlja njena prijateljica koja živi stan do stana pored nje i koja na kraju priča kako je cela drama završena:

foto: Printscreen/RED Tv

- Jeca je počela da vrišti, da urla nasav glas, tada ju je jedan od pljačkaša udario pesnicom u potiljak baš jako jer ga je iznervirala. Bila je pogubljena. Oni su za to vreme pokupili pare, nekih 500 evra i 20.000 dinara, koliko je Jelena imala kod sebe u tašnici. Telefon nisu dirali da ne bi bili locirani, a i kome treba telefon u vreme kada su telefoni jeftini. Jelenu je u nesvesti našla komšinica koja je zatekla otvorena vrata od hostela. Ležala je na podu i uvijala se od bolova. Imala je veliki podliv na temenu. Žena je mislila da je imala neki srčani napad ili, nedajbože, epinapad. Došla je sebi i zamolila je ženu da ćuti i ne prijavljuje stvar policiji, a ona je ovo prećutala i mami Svetlani. Sada se više ne oseća bezbedno i ne prima goste sama. Ima plaćenog čoveka koji to radi. Ne želi da rizikuje da je neko ubije zbog sitne love. U međuvremenu je postavila i sigurnosne kamere, koje sada snimaju svakog ko dođe i prođe u zgradu.

Jelena Golubović je za domaće medije više puta pričala da je izbegla pokušaj silovanja. Ona je u više navrata javno govorila o tome da je taksista iz Kijeva pokušao da je siluje pre dvadesetak godina. Nije uspeo što je naumio, ali ju je zato ubo nožem u leđa. Spasla je živu glavu, ali od tog trenutka nikad više nije bila ista osoba.

foto: Printscreen/RED Tv

Kurir.rs/Republika.rs

