MAJA MARINKOVIĆ O JEZIVIM PORUKAMA JOVANI JEREMIĆ: Obučena ko prostitutka se valja po podu STUDIJA, spremna je za HOSPITALIZACIJU

Starleta Maja Marinković danas je završila u policijskoj stanici 29. novembar gde je tri sata davala iskaz o pretnjama koje su upućene Jovani Jeremić.

Ona je na početku progovorila o pretećim porukama.

"Došla sam da dam izjavu povodom pretećih poruka koje su upućene Jovani Jeremić sa kojima ja nemam nikakve veze. Bila sam na informativnom razgovoru, ljudi su korektni, nadam se da će ose dokazati da ja nemam ništa sa tim", rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen

"Bilo je stresno zato što sam ja neko ko nema nikakve veze sa ovim, upetljana sam u celu ovu situaciju njenom manipulacijom i krivljenjem mene iz njenih ličnih razloga da bi dobila malo slave preko mog imena. Ja ću nju tužiti, ona je rekla da sam ja k*rva biće tužena za te reči. Pomenula je i neke izmišljene makroe verovatno iz svoje glave. Mi ćemo se videti više puta, ali na sudu".

Šta se dešavalo u policijskoj stanici, da li su ti doneli neke dokaze?

"O tim stvarima mi nije dozvoljeno da pričam, vreme će pokazati svoje".

Čije su te poruke koje je ona objavila?

"Ja sa tim nemam nikakve veze, žena je neurotična. Imamo prilike svakog dana da gledamo cirkus u Jutarnjem programu kada je vidite obučenu kao klovna. Jovana je kao voditeljka obučena kao prostitutka koja se valja po podu i čita vesti, onda vam je sve jasno samo kada vidite njenu pojavu", rekla je ona.

"Ja nikada nisam srela ljude iz kriminalne sfere. Nikada ne bih upirala prstom u nju kao što je ona to uradila. Verujem da cela ta priča je povezana sa njom, ne bi me čudilo da je sama kupila kartice i slala samoj sebi. Ja nju nikada nisam uvredila prva, ona je mene. Ja poštujem novinare, ali isto tako ne dozvoljavam da voditeljka koja se valja po podu i bruka ovu državu i zemlju, upire prstom u mene i uvodi me u neke klanove koji nemaju veze sa mnom", rekla je Maja, a onda spomenula i Belivuka:

"Ne znam zbog čega me je povezala sa Belivukom, mislim da je to neki interes da bi dobila na medijskoj pažnji. Nikada nije bila čitanija nego sada kada su je povezali sa mojim imenom. Cirkuzantkinja je dobila medijski prostor. Žena je spremna za hospitalizaciju".

foto: Kurir

Kurir.rs/M.M./S.B.

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji