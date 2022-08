SAŠA MATIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV O SVOJIM ĆERKAMA! Otkrio da li im je muzika u KRVI, a potom spomenuo i ANASTASIJU RAŽNATOVIĆ

Pevač je naveo da ćerke vole da dolaze na njegove koncerte, a to do kada noću ostaju prepušta njihovoj majci.

- Vrlo često dolaze na moje koncerte. Čak me je ova mlađa pitala da li mogu da dođu na moj nastup. Ja sam joj rekao da ako misli da je to uredu, da dođe. Baš da dolazi u pola 2 noću sa 15 godina, nije uredu. Nemam ja razloga da proveravam kada one dolaze kući. Tu je mama, a ona je u kući Bič Božiji - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

Dotakao se i njihovog muzičkog opredeljenja gde je naveo da nisu zagrejane muziku i da je to njemu uredu.

- Nisu one bile zagrejane uopšte za muziku. Prihvatio sam to da je njihov izbor i to je sasvim uredu. Da se bave muzikom na foru, to nikako. Što se tiče Cecine Anastasije ona to ne radi na foru, već stvarno lepo - rekao je pevač.

Kada je čuo da Anastasija Ražnatović sama piše pesme, pevač je rekao da bi voleo da joj iskoponuje muziku za njen tekst i da naprave duet.

- Zašto da ne i ja se bavim komponovanjem. To bi bilo baš dobro. Ako radi tekstove, neka napiše jedan, ja ću da uradim kompoziciju i da snimimo to. Možemo i da prodamo to, zašto da ne - rekao je pevač.

foto: Damir Dervišagić

Otkrio je da sprema pesmu i sa Zeljkom Samardžićem.

- Jedna lepa, vesela pesmica. Vuče malo na prošla vremena. Željko i ja smo inače dobri prijatelji. Zovemo jedan drugog komšo, zato što on ima kuću u Dobroti, a ja sam tamo u Perastu. Od kada smo komšije na moru još smo se više zbližili - rekao je pevač.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:35 NEMA DEČKA, A FINANSIRA JE SIN OD 13 GODINA! Dara šokirala izjavama: Danas mi je Kosta zaradio 390 dolara ON MI JE NA PRVOM MESTU