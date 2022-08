MAJA JE U PANICI I STRAHU DA ĆE IZGUBITI SLOBODU! Jovana Jeremić BRUTALNO odgovorila starletu posle izjave u policiji

Jovana Jeremić oglasila se povodom slučaja Maje Marinković i pretnji koje je dobijala.

Naime, Maja Marinković je danas bila sa saslušanju u policijskoj stanici 29. Novembar, gde je tri sata davala izjavu povodom pretnji koje je dobila voditeljka Jovana Jeremić, a po izlasku je rekla da o samom saslušanju ne sme da priča, a onda ponovo izvređala voditeljku.

- Majine izjave ne komentarišem jer joj ne dajem publicitet. Daće joj organi reda i pravde. Dovoljno. Znam da je uzrujana zbog toga što je došao momenat da se svako ko radi loše privede poznaniku prava, ali Srbija je odavno prestala biti mafijaška država. Niko više ne može da mafija u Srbiji nekažnjeno. Sve njene izjave sada su izjave u panici, bunilu i zasnovane na ogorčenosti i strahu da ne izgubi slobodu. Ništa nije argumentovano. Nikada starlete iz kriminogenih miljea niti nemoralne osobe neće biti deo najgledanijeg i najuticajnije jutra u Srbiji. Moje jutro je jutro za primer. Baš suprotno, sve što ima veze sa takvim opskurnim načinom pojavljivanja u medijima biće zabranjeno u emisijama koje ja vodim i uređujem. Svako ima pravo da bude nemoralan, samo ja u tome neću da mu pravim društvo - jasna je bila Jovana.

Podsetimo, Maja je danas posle saslušanja osula paljbu po voditeljki.

"Ja sa tim nemam nikakve veze, žena je neurotična. Imamo prilike svakog dana da gledamo cirkus u Jutarnjem programu kada je vidite obučenu kao klovna. Jovana je kao voditeljka obučena kao prostitutka koja se valja po podu i čita vesti, onda vam je sve jasno samo kada vidite njenu pojavu", rekla je ona.

"Ja nikada nisam srela ljude iz kriminalne sfere. Nikada ne bih upirala prstom u nju kao što je ona to uradila. Verujem da cela ta priča je povezana sa njom, ne bi me čudilo da je sama kupila kartice i slala samoj sebi. Ja nju nikada nisam uvredila prva, ona je mene. Ja poštujem novinare, ali isto tako ne dozvoljavam da voditeljka koja se valja po podu i bruka ovu državu i zemlju, upire prstom u mene i uvodi me u neke klanove koji nemaju veze sa mnom", rekla je Maja, a onda spomenula i Belivuka:

"Ne znam zbog čega me je povezala sa Belivukom, mislim da je to neki interes da bi dobila na medijskoj pažnji. Nikada nije bila čitanija nego sada kada su je povezali sa mojim imenom. Cirkuzantkinja je dobila medijski prostor. Žena je spremna za hospitalizaciju".

