DA SI ME SLUŠALA NE BI BILA NA APARATIMA! Vesna Rivas se obratila Miljani Kulić, SUROVA PORUKA: Ne sprdajte se sa KARMOM

Miljana Kulić pre dve nedelje operisala je želudac u Turskoj, a nekoliko dana nakon toga došlo je do komplikacija zbog kojih je rijaliti zvezda hitno hospitalizovana i vodi životnu bitku.

Mnogi su joj pružili podršku u ovoj borvi, a sada je Vesna Rivas šokirala izjavom na ovu temu.

foto: Printscreen

Naime, Vesna je na svom Instagram storiju objavila snimak na kom je Miljana govorila Zoli otkrila šta joj je Rivasova rekla da će joj se desiti:

- "Mene tek čeka neko za dve godine, tako kaže Vesna Rivas. I rekla mi je da ću biti diskvalifikovana u februaru, da ću doživeti nervni slom, da niko ne može da me izvede iz takta, ali da će me neka situacija izvesti" - čuje se u video zapisu nastalom na imanju u Šimanovcima pre nekoliko godina, na šta njen tadašnji partner Lazar Čolić Zola samo kratko ispusti uzdah "Ih", uz koji je pevačica na Instagramu poručila:

- Ih, ne "ih", došao Bebica, bilo i diskvalifikacije... Da si me slušala duže od deset dana, danas bi sve bilo drugačije i ne bi bila na aparatima... No, šta je tu je, Miksi. Drži se, bori se, ti to možeš, Miksi - napisala je Vesna na pomenutoj društvenoj mreži, ali se tu nije zaustavila.

foto: Printscreen/PinkTV

Pevačica je objavila i snimak iz rijalitija "Parovi" iz 2016. godine, uz poruku: "Nikada se ne sprdajte sa karomom".

U ovom klipu je moguće čuti Vesnu kako govori: "Mene je 'tovarila': 'Krmačo!', a gledaj na šta ona sad liči. Krmača puta nilski konj. Znači, Miljana, sve se vraća, sve se plaća, tako da pazite, ljudi, šta izgovarate, sve ostaje zapisano".

- Vreme je da u ovoj godini šestice ode sve crno od nas. Karma čisti sve dugove i Bože daj nam samo zdravlja dobrog, pa ćemo se lepše šaliti i narod zabavljati! - poručila je Vesna, a mnogi su šokirani njenom surovošću.

foto: Pritnscreen, Beta/Saša Đorđević

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:20 Sestra Miljane Kulić pre udesa