MILICA DABOVIĆ POKAZALA KAKO JOJ SE NOVI DEČKO SLAŽE SA SINOM: Objavila fotografiju, pa iznenadila izjavom (FOTO)

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je javnosti otkrila da je u vezi sa Vanjom Ćalovićem.

Vezu s njim je započela u Crnoj Gori, a paparaci su ih u nekoliko navrata uslikali dok voze skuter.

Milica je sada objavila i kako je njen novi dečko prihvatio sina Stefana.

- Šta mislite ko je pobedio? - pitala je Milica, a većina njenih pratilaca navijala je za Stefana, dok je bilo i onih koji su prednost dali Vanji.

foto: Printscreen/Instagram/stefanovamama13

Milica je ispričala kako je počela Vanjina i njena veza.

- Vanja me je osvojio dobrotom. Dugo smo se družili pre nego što smo započeli vezu, a onda smo se dogovorili da iz Ciriha, gde on živi, do Herceg Novog, a potom do Beograda, dođemo motorom. Moja velika želja je da motorom proputujem svet - kazala je i dodala da njen dečko veoma voli njenog sina Stefana.

- Voli Stefana više nego mene, a to je sada pokazao kada smo bili na moru - izjavila je Milica za "Informer".

(Kurir.rs)