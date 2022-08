MAJA MARINKOVIĆ ĆE POBESNETI! Pre starlete Peca je muvao OVU bivšu zadrugarku, oglasila se i otkrila: JA SAM NJEGOVA RAK-RANA!

Petar Raspopović, poznatiji kao Peca Vijagra, našao se u žiži javnosti kada je iza leđa svoje vanbračne supruge ušao u vezu sa Majom Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

Da situacija bude jos bizarnija, starleta je ćerka njegovog dugogodišnjeg prijatelja Takija. Međutim, za njihovu ljubav, prepreke kao da ne postoje, te su nesmetano nastavili da uživaju daleko od očiju javnosti.

Bez obzira na sliku koju pokušavaju da prikažu u javnosti, postoje i oni koji smatraju da njihova veza, ipak ima rok trajanja jer je Peca poznat kao ženskaroš.

foto: Printscreen/Instagram

Petar voli atraktivne devojke

Kako bismo se uverili u tačnost ovih tvrdnji, kontaktirali smo Suzanu Perović Blondi, koja smatra da će se Pecina i Majina veza jako brzo okončati:

- Oni su započeli vezu na jako loš način, ako je prevario Aleksandru prevariće i Maju, to svi znamo. Mada, vreme će ipak pokazati svoje - istakla je Blondi za Kurir, a onda je otkrila i pozadinu njihovog odnosa:

Jurio me je dve godine

- Ja sam teška kao Rusija. Mene pale jahte, avioni, kamioni. Pored svega toga sto Peca ima meni da ponudi, ja sam ga svakako odbila. Znamo se 10 godina, od kojih me je 2 pune godine jurio i stalno dolazio da me vidi i to čak iz Novog Sada. Milion puta je noćio kod mene, ali osim dodira i poljubaca ništa više nije bilo. Ja sam njegova rak rana, neostvarena želja, tiha patnja. Sad kad bih ga pozvala doleteo bi! Godine su samo broj, on voli atraktivne žene i uvek će voleti, a posebno one koje su ga odbile - tvrdi Blondi, a potom se dotakla i Aleksandre Subotić o kojoj nije imala reči hvale.

foto: Printscreen/Instagram

Bila bliska sa Aleksandrom

- Jako me je razočarala, pomerila je glavu kada sam je srela sa Pecom, a on je kao kukavica prebledeo. Možda je i provalila da on gaji simpatije prema meni, pa je zbog toga tako postupila, ko će ga znati šta je u pitanju, ali deluje da je ženska sujeta proradila. Ne znam šta joj je to značilo, uvek sam bila tu za nju i u prvom rijalitiju gde smo zajedno učestvovale, ali pored svega ja i dalje poštujem njenog oca Karađorđa - tvrdi Blondi, a na pitanje šta misli o ljubavnom trouglu.

- Neka skupljaju moje ostatke - poručila je Blondi za Kurir.

foto: Printscreen/Red Tv

Suzana Perović Blondi ima fetiš na mlađe muškarce Plavuša je zaintrigirala publiku od kako se po prvi put pojavila na velelepnom imanju, a od tada je tema brojnih skandala. Iako je je njeno učešće bilo kratkog daha, ona je zahvaljujući kontroverznom ponašanju, ali brojnim aferama među kojima je bio i Mensur ostala upamćena.

Kurir.rs

