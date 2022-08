OLJA CRNOGORAC ZAVRŠILA U BOLNICI U ITALIJI: Voditeljka doživela DRAMU, dobila jake bolove, lekari joj rekli da joj je NEŠTO PUKLO

Voditeljka Olja Crnogorac doživela je pravu dramu na letovanju u Italiji, kada je dobila strašne bolove u stomaku, ali ne i adekvatnu lekarsku pomoć, pa je morala da se vrati za Beograd kako bi uradila potrebne analize.

Olja Crnogorac se oglasila na "Tik Toku" i ispričala kakav je horor preživela proteklih dana.

- Na moru mi se desila jedna horor priča koju ću vam ispričati. Želudac je počeo da me boli abnormalno. Bol se širio ka zadnjem delu leđa. Pozvala sam doktora u sobu koji mi je dao neki lek protiv bolova i rekao da je garant nešto puklo i da hitno moram u bolnicu - počela je Olja, a haos tek sledi.

- Kada su me prevozili do bolnice, u sanitetskom vozilu, desilo se to da su me ispustili kada su me unosili u bolnicu. Ali to nije sve. Četiri i po sata sam ležala, apsolutno, bez infuzije, bez nečega protiv bolova, previjala se. A kada je doktor došao, rekao je: "no parlare inglese" (ne pričam engleski, prim.aut.) i ništa nije moglo da mi pomogne. Ja sam onda otpuzala, uzela taksi, opet išla sat vremena do hotelske sobe i rekla sebi: "Olja, umrećeš makar u svojoj hotelskoj sobi, popij ti nešto za bolove, ali nećeš više ovo preživljavati" - rekla je Olja.

