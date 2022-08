OTKRILI SU JOJ JOŠ JEDAN TROMB! Evo šta se dešavalo u kolima Hitne pomoći dok su Miljanu vozili za Beograd! ŠOK DETALJI

Miljani Kulić prevezena je iz KC Niš hitno u Klinički centar Srbije u Beogradu. Ona je trenutno u šok-sobi Urgentnog centra i trpi velike bolove.

O ovim detaljima govorio je i njen prijatelj Marko Đedović, kome se Marija javila.

- Danas su morali da je dovezu, videli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali cigaretu. Rekao sam joj da to ne sme da radi - istakao je Marko Đedović u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.

Na ovu priču nadovezala se i voditeljka, koja je otkrila detalje razgovora sa Marijom Kulić.

- Ja sam se u četvrtak čula sa Marijom, nikad neću zaboraviti kako su me dočekali u Nišu, pogodilo me je ovo što se dogodilo. Marija mi je rekla da je krvarila slezina, da joj nisu verovali kad je došla, kad su je stavili na to, imali su šta da vide, da je slezina pukla na dva dela. Marija mi je rekla da je problem što joj nisu dali to za trombocite, ne razumem se, nisam lekar. Trebalo je da ostane 15 dana u Turskoj, da je prate - istakla je Jovana.

Podsetimo, Miljana je danas primljena u šok-sobi Urgentnog centra zbog lošeg zdravstvenog stanja. Nju su sve vreme pratili mama Marija i dečko Bebica, a kolike bolove trpi Miljana najbolje opisuje da je cela bolnica odzvanjala od njenog plača: "Mamice, ne mogu da izdržim. Boli me, mamice. Boli me stomak".

